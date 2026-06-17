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元イングランド代表選手は、感情的な行動を受け入れるべきだと語る。一方で、ジュード・ベリンガムが腕を振り回したり口論したりするのをやめれば、「かえって問題」になると指摘する。
ベリンガムはピッチに立つと性格が一変する。
ピッチを離れると、バーミンガム出身の彼は穏やかな口調で、常に満面の笑みを浮かべる。しかし、白いラインを越えると、サンティアゴ・ベルナベウの「ガラクティコ」は別人のように変わる。
生まれながらの勝者であり、自分にも仲間にも100％以下の努力を許さない。チームレベルを高めるため、時折チームメイトや審判に辛辣な言葉や気まぐれな態度を示すこともある。
こうした態度には批判も出る。トーマス・トゥヘル監督は、自身の母親がベリンガムの行動を「不快だ」と語ったと明かしたこともある。その後、謝罪があり、2026年W杯を控えたチーム内は和解している。
それでも、イングランド屈指の才能が2026年大会でどんな役割を担うかはまだ不明だ。10番の座を争うのはフィル・フォーデン、コール・パーマー、モーガン・ギブス＝ホワイトらで、彼らでさえ代表から外れている。
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ベリンガムのピッチ上での奇行は心配無用
ベリンガムは重要な場面で力を発揮する。ユーロ2024での「他に誰がいる？」というゴールセレブレーションが象徴的だ。北米の試合でも、起用されれば常に全力を尽くすだろう。
ベリングハムの性格や行動を変えようとするのは正しいのかという問いに対し、最新のワールドカップオッズを提供するグロスヴェナー・スポーツ代表で元イングランド代表GKのジェームズはGOALにこう語った。「他の全員が構わないと言うなら、私も何の問題も感じない。
「面白いことに、まず思い浮かぶのはジョーダン・ピックフォードだ。ピッチでの彼の振る舞いは外から見ると適切でないかもしれないと語る人は多い。だが、彼のチームメイトは彼がそうすると分かっている。彼らはそれを許容している。
だから、ジュードがどんなジェスチャーをしても、チームメイトが認めているなら問題ない。むしろ、彼がそれをやめれば「なぜだろう？」とチームは混乱する。一貫して続ける限り、みんなは受け入れる。
重要なのは一貫性だ。チームが彼の行動を受け入れていれば問題ない。
もちろん、周囲が問題視すれば話し合いは必要だ。だがメンバーを選んだのはトーマス・トゥヘルだ。指示に従い全員が役割を理解している。もしトゥヘルが問題と感じていれば、ジュードはとっくに止めただろう。
トゥヘル監督のコメントは、批判より激励だった。
トゥヘル監督は時折「熊を刺激する」発言で話題を呼ぶが、それによってベリンガムが戦術でどれほど重要かも議論される。こうした皮肉は批判ではなく、むしろ彼を鼓舞している。好調な日は試合を決める選手だけに、集中力を高める効果もあるだろう。
ジェームズはこう補足する。「私はトゥヘルが大好きだ。彼の言葉は明快で正確、かつ意欲的だ。公でも私でも同じことを言うだろうから、彼の発言には驚かない。彼は、このチームからベストを引き出すために必要なことを言っているのだ。
「イングランド代表監督も結果で評価される。予選では全勝無失点で、彼はチームから期待通りのパフォーマンスを引き出している。もし彼がクロアチアを挑発しているなら、クロアチアは万全を期すべきだ！」
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ベリンガムはクロアチアとのワールドカップ初戦でイングランドの先発メンバーに名を連ねるか？
イングランド代表は水曜日、テキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムでルカ・モドリッチ率いるクロアチア代表と対戦する。ベリンガムは先発か途中出場か不明だが、何らかの役割を果たすだろう。
トゥヘル監督は、チャンピオンズリーグ優勝経験があり2024年バロンドール候補にも挙がる彼の能力を最大限引き出す方法を見出す必要がある。すでに指摘されたように、口論や腕を振り回すような行動は、過度に心配する必要はない。