元イングランド代表選手は、感情的な行動を受け入れるべきだと語る。一方で、ジュード・ベリンガムが腕を振り回したり口論したりするのをやめれば、「かえって問題」になると指摘する。

ベリンガムは重要な場面で力を発揮する。ユーロ2024での「他に誰がいる？」というゴールセレブレーションが象徴的だ。北米の試合でも、起用されれば常に全力を尽くすだろう。

ベリングハムの性格や行動を変えようとするのは正しいのかという問いに対し、最新のワールドカップオッズを提供するグロスヴェナー・スポーツ代表で元イングランド代表GKのジェームズはGOALにこう語った。「他の全員が構わないと言うなら、私も何の問題も感じない。

「面白いことに、まず思い浮かぶのはジョーダン・ピックフォードだ。ピッチでの彼の振る舞いは外から見ると適切でないかもしれないと語る人は多い。だが、彼のチームメイトは彼がそうすると分かっている。彼らはそれを許容している。

だから、ジュードがどんなジェスチャーをしても、チームメイトが認めているなら問題ない。むしろ、彼がそれをやめれば「なぜだろう？」とチームは混乱する。一貫して続ける限り、みんなは受け入れる。

重要なのは一貫性だ。チームが彼の行動を受け入れていれば問題ない。

もちろん、周囲が問題視すれば話し合いは必要だ。だがメンバーを選んだのはトーマス・トゥヘルだ。指示に従い全員が役割を理解している。もしトゥヘルが問題と感じていれば、ジュードはとっくに止めただろう。