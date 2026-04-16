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元イングランド代表監督がマンチェスター・ユナイテッドに、プレミアリーグのストライカーを3000万ポンドで獲得するよう勧めた。
アラダイス、マンチェスター・ユナイテッドの理想補強候補を特定
ポッドキャスト『No Tippy Tappy Football』に出演したアラダイス氏は、こう語った。「ブレントフォードのCFイゴール・チアゴをなぜ獲得しないのか。マンチェスター・ユナイテッドはこれ以上探す必要はない。彼はすでに20得点を挙げており、これ以上の選手はない。 ジャン＝フィリップ・マテタを狙うかと思ったが、年齢がネックになったのかもしれない。しかし、このブラジル人［チアゴ］はすでに20得点を挙げ、ブレントフォードをヨーロッパの舞台へ導こうとしている」
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ブレントフォードでのチアゴの決定力
チアゴはクラブ・ブルッヘから3000万ポンドで移籍以来、ブレントフォードで全大会通算24得点を挙げる活躍を見せている。加入1年目は怪我に苦戦したが、2025-26シーズンに完全復帰するとプレミアリーグに即適応。主力退団後も「ビーズ」に決定力のある攻撃をもたらしている。
プレミアリーグでは21得点を挙げ、22ゴールのハーランドに次ぐリーグ2位の得点者だ。この活躍は、来季攻撃陣の補強を狙うトップ6の複数クラブの注目を集めている。
キャリックにとって、中盤の補強は依然として最優先事項である
マンチェスター・ユナイテッドは今夏、新たなMF獲得に注力する。報道では、1月にカゼミーロの退団を発表する前からセントラルMF補強を計画していたという。
マイケル・キャリック暫定監督の下でチャンピオンズリーグ出場圏内に返り咲いたチームは、2人のMF獲得を目指すとされる。エリオット・アンダーソン、アダム・ウォートン、カルロス・バレバがオールド・トラッフォード行きと噂され、さらにチアゴを加えて攻撃陣を強化する可能性もある。
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次は何があるのでしょうか？
マンチェスター・ユナイテッドは月曜日のホームでのリーズ・ユナイテッド戦で敗れたが、リーグ3位とチャンピオンズリーグ出場圏内は維持している。キャリック監督率いるチームは土曜、スタンフォード・ブリッジで苦戦中のチェルシーと対戦する。ブレントフォードはロンドンのライバル、フラム戦に勝利し欧州大会出場へ前進したい。