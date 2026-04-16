元イングランド代表監督がマンチェスター・ユナイテッドに、プレミアリーグのストライカーを3000万ポンドで獲得するよう勧めた。

チアゴはクラブ・ブルッヘから3000万ポンドで移籍以来、ブレントフォードで全大会通算24得点を挙げる活躍を見せている。加入1年目は怪我に苦戦したが、2025-26シーズンに完全復帰するとプレミアリーグに即適応。主力退団後も「ビーズ」に決定力のある攻撃をもたらしている。

プレミアリーグでは21得点を挙げ、22ゴールのハーランドに次ぐリーグ2位の得点者だ。この活躍は、来季攻撃陣の補強を狙うトップ6の複数クラブの注目を集めている。