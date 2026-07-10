元イングランド代表MFマーフィーは、ユーロ2024で披露した「他に誰がいる？」というゴールセレブレーションにまつわる揺るぎない信念について、BetWrightとの提携でGOALに語った。 「彼はオールラウンドなプレー、運動能力、技術、フィジカルすべてを兼ね備えた素晴らしい選手だ。さらに、若い選手にはめったに見られない強いメンタリティと自信も持っている。スティービー・Gやウェイン・ルーニー、マイケル・オーウェンと同じレベルだ。

彼は長年にわたり実力を示してきた。今の活躍は私にとって驚きではない。EUROでチームが苦戦していたときでも、彼だけは別格だった。私が観戦した試合でも、常に状況を打開しようとしていた。初戦ではオーバーヘッドキックとヘディングで得点し、チームに勝利をもたらした。

彼にはごく少数の選手しか持たないバランスがある。卓越した才能と並外れたメンタリティ、そして強い自信だ。私が取材で「ベリンガムが先発するか」「ロジャースはどうなのか」と質問されたのを思い出すと、奇妙で少し滑稽だった。ロジャースが素晴らしい選手でないわけではないが、ベリンガムのレベルは一段上で、彼は大きな大会でそれを示してきた。

代表戦を除いても、マドリード加入1年目の活躍は信じられないほどだった。今季調子が落ちたのは怪我だけだ。

彼が万全なら必ず出場する。どこでプレーしても結果は残せる。私は彼の活躍を心から喜んでいる。傲慢だと批判する人もいるが、私は気にならない。なぜなら、それが彼のパフォーマンスを一切左右しないからだ。

「自分は特別だと信じる選手は多いが、彼は戦術に合わせる柔軟さも備えている。その点が違う。」