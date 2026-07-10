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元イングランド代表スターが「スリー・ライオンズ」の象徴への「笑止千万な」批判に反応。ジュード・ベリンガムの「傲慢さ」はモハメド・サラーより生産的だ。
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ワールドカップ前のベリンガム起用をめぐる疑問
北米大会開幕前、トゥヘル監督のタイトル戦略においてベリンガムの役割に疑問が 제기された。23歳のオールラウンダーはモルガン・ロジャースの後ろに下げるべきだという声も多かった。
フィル・フォーデン、コール・パーマー、モーガン・ギブス＝ホワイトが落選する前に、彼を完全に外すべきだと主張する声もあった。好不調は一時的でも、真の実力は不変だと、またしても証明されつつある。
ワールドカップ準々決勝進出までに4得点を挙げた
新たな国際大会の幕開け。ベリンガムは先発の座を掴み、イングランドの4-2勝利を導いた。パナマ戦でも先制点を記録。
チームがインスピレーションを必要としたとき、キャプテンのハリー・ケインとともに期待に応えた。象徴的なアステカ・スタジアムでのメキシコとのベスト16では、2人とも得点を挙げた。
ベリンガムは前半だけで2得点を奪い、再びスタンドを熱狂させた。時折性格が話題になることもあるが、彼を世界的なスーパースターにするのは、その圧倒的な自信だ。
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他に誰がいる？ ベリンガムの自信は良いことだ
元イングランド代表MFマーフィーは、ユーロ2024で披露した「他に誰がいる？」というゴールセレブレーションにまつわる揺るぎない信念について、BetWrightとの提携でGOALに語った。 「彼はオールラウンドなプレー、運動能力、技術、フィジカルすべてを兼ね備えた素晴らしい選手だ。さらに、若い選手にはめったに見られない強いメンタリティと自信も持っている。スティービー・Gやウェイン・ルーニー、マイケル・オーウェンと同じレベルだ。
彼は長年にわたり実力を示してきた。今の活躍は私にとって驚きではない。EUROでチームが苦戦していたときでも、彼だけは別格だった。私が観戦した試合でも、常に状況を打開しようとしていた。初戦ではオーバーヘッドキックとヘディングで得点し、チームに勝利をもたらした。
彼にはごく少数の選手しか持たないバランスがある。卓越した才能と並外れたメンタリティ、そして強い自信だ。私が取材で「ベリンガムが先発するか」「ロジャースはどうなのか」と質問されたのを思い出すと、奇妙で少し滑稽だった。ロジャースが素晴らしい選手でないわけではないが、ベリンガムのレベルは一段上で、彼は大きな大会でそれを示してきた。
代表戦を除いても、マドリード加入1年目の活躍は信じられないほどだった。今季調子が落ちたのは怪我だけだ。
彼が万全なら必ず出場する。どこでプレーしても結果は残せる。私は彼の活躍を心から喜んでいる。傲慢だと批判する人もいるが、私は気にならない。なぜなら、それが彼のパフォーマンスを一切左右しないからだ。
「自分は特別だと信じる選手は多いが、彼は戦術に合わせる柔軟さも備えている。その点が違う。」
ベリンガムとリヴァプールのレジェンド、サラーのキャラクターが異なる理由
こうした資質についてさらに問われると――トップ選手たちは自信と傲慢の境界が曖昧になりがちだが――マーフィーはこう付け加えた。「必ずしも並外れた勤勉さと両立するわけではない。
「過去の名手の中には、守備に戻ったりプレスをかけたりする姿が見えなかった選手もいる。サラーが良い例だ。彼は守備をあまりしないが、それでも問題ない。なぜなら多くの試合に勝たせてくれるからだ。ベリンガムは攻守両方を兼ね備えている。
「彼は私にとってただただ信じられないほど素晴らしい存在だ。プレーを楽しんでいるように見えるし、たった一人で試合を決められるような雰囲気がある。まさに驚異的な選手だ。彼がプレーすべきかどうかを疑問視した人々や、家にいるべきだと示唆した記事の執筆者たちは、恥じて頭を垂れ、実際に公に謝罪すべきだ。」
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2026年ワールドカップ：イングランド、マイアミでハーランド率いるノルウェーと対戦
ベリンガムは2026年W杯で4得点1アシストを記録。彼がいたからこそ、イングランドは土曜の準々決勝でハーランド率いるノルウェーと戦える。
灼熱のマイアミ中心部で行われる一戦でも、彼の活躍が再び求められる。世代屈指の才能と大舞台での強さを示す絶好の機会だ。
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