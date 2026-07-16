バット氏は、イングランド代表に豊富な才能があるにもかかわらず、世界舞台で勇気が欠けていたと批判した。 元MFのバットは、元チェルシー、バイエルン監督が準決勝で守備的すぎたため、大衆の心をつかめず相手に好都合だったと主張した。エズリ・コンサ、ニコ・オライリー、ダン・バーンを投入した采配は裏目に出た。

バットは「就任後、彼は準決勝でアルゼンチンに負けるはずのない試合で、とんでもなく消極的なサッカーをした」と続けた。 「彼がドイツ人だというだけで反感を買うだろう。クラブ監督としては素晴らしいから、もう放っておけばいい。残留したいとは言っても、本心では『金を払ってくれ、俺は去る』と思っているはずだ。」