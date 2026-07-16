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元イングランド代表のスター選手が暴言を吐き、トーマス・トゥヘル監督の続投は「あり得ない」と主張。後任候補に2人の名前を挙げた。
バット氏がトゥヘル監督の即時解任を要求
イングランドのワールドカップ制覇の夢は、またも悲劇で幕を閉じた。アルゼンチン戦で1－0のリードを守れず、準決勝で敗退。アンソニー・ゴードンが先制点を奪ったものの、アルゼンチンは大会を通じて示した「終盤に逆転する」強さを発揮し、エンツォ・フェルナンデスとラウタロ・マルティネスの2得点でイングランドの1966年唯一の優勝以来、初となる決勝進出を阻んだ。
パディ・パワーの取材に、バットは監督の去就に辛辣な意見を述べた。 「彼が留任するはずがない。あんな結果の後じゃ、地獄の猫一匹分ほどの可能性もない」とバットは語った。「もし彼が留任するなら、ジョン・マクダーモットも解任されるべきだ。今さら彼を留めておくことなどできない。彼はサー・ボビー・ロブソンやケビン・キーガンのような、国民に愛される人物ではないのだから」
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ネガティブな戦術とアイデンティティへの懸念
バット氏は、イングランド代表に豊富な才能があるにもかかわらず、世界舞台で勇気が欠けていたと批判した。 元MFのバットは、元チェルシー、バイエルン監督が準決勝で守備的すぎたため、大衆の心をつかめず相手に好都合だったと主張した。エズリ・コンサ、ニコ・オライリー、ダン・バーンを投入した采配は裏目に出た。
バットは「就任後、彼は準決勝でアルゼンチンに負けるはずのない試合で、とんでもなく消極的なサッカーをした」と続けた。 「彼がドイツ人だというだけで反感を買うだろう。クラブ監督としては素晴らしいから、もう放っておけばいい。残留したいとは言っても、本心では『金を払ってくれ、俺は去る』と思っているはずだ。」
「スリー・ライオンズ」の後任候補が浮上
またしても失敗に終わったシーズンの余波が収まる中、話題は「誰が代表チームを率いていくべきか」へと移っている。バット氏は、エディ・ハウとペップ・グアルディオラを最有力候補として挙げたが、後者についてはタイミング的に問題があるかもしれないと認めた。グアルディオラは最近、マンチェスター・シティでの10年間にわたる歴史的な在任期間を終えたばかりであり、在任中はプレミアリーグ優勝6回、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ優勝を果たしている。 一方、2021年以降ニューカッスルを強豪に育て、チャンピオンズリーグ2度出場とリーグカップ制覇を果たしたハウも有力だ。
バットは「9か月後ならグアルディオラを選ぶが、今すぐは難しい。彼は1か月前、休息のためシティを離れたばかりだ。ハウなら最適で、就任を願っている」と語った。
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ポチェッティーノとのつながりとイングランドの躍動感
ハウやグアルディオラが有力視される中、バットはマウリシオ・ポチェッティーノも候補に挙げた。アルゼンチン人監督は、FAテクニカルディレクターのマクダーモットと親交が厚く、今夏のW杯で米国をベスト16に導いた実績（その後ベルギーに1-4で敗北）が評価されている。 2人はスパーズ時代に緊密に協力。バットはユナイテッドのアカデミーで働いていた当時、その良好な関係を目の当たりにした。
バットは「ポチェッティーノはマクダーモットと非常に仲が良く、監督選びはマクダーモットが担当する。トッテナム時代、二人は強い信頼関係があった」と語った。 人柄も良く、どこに行っても良いサッカーをする。ただ、トゥヘルについても同じことが言えたが、イングランド代表の環境に入ると別人のように変わってしまう。その理由はよく分からない。」
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