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元イングランド代表のジョンジョ・シェルベイが引退し、即座に監督に就任した。
シェルビーがベンチに入る
34歳のシェルヴィーは、ドバイのアラビアン・ファルコンズで監督に就任し、現役を引退する。9月から同クラブでプレーし、共同オーナーで元クリスタル・パレスのパンチョンの下でチーム事情に精通している。彼は昇格を目指し、残り5試合の監督デビューの模様は映画として記録される。
- AFP
頂点を目指す
元イングランド代表の彼は、この役割を指導者としての第一歩と捉えている。アラブ首長国連邦の独特な環境なら、欧州の注目から離れ、戦術理解とリーダーシップを発揮できると信じる。 監督就任についてシェルヴィーは「私の野心は指導者の頂点に立つことであり、このプロジェクトはそれを証明する最適な場だ」と語った。
イングランドを離れての生活
シェルビーは引退後も中東に残る。これは「英国以外で家族を育てたい」という以前の発言通りだ。ニューカッスル、スウォンジー、ノッティンガム、バーンリーなどで400試合以上に出場した彼は、これからは海外で生活とキャリアを安定させる。
今シーズン序盤にイングランドのサッカー界を離れた理由について、彼はBBCスポーツにこう語った。「子どもたちをイングランドで育てたくない。私たちは運よく英国の素敵な地域に住めたが、私の出身地ではそんな生活は難しい」。
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ドバイでの昇格戦
シェルビーは、昇格争いのプレッシャーの中で早くも手腕が試される。アラビアン・ファルコンズはUAEサッカー界を駆け上がり、新監督はチームに勝利の意識を植え付けて2部昇格を果たさなければならない。ドキュメンタリーのカメラが追う中、元MFはピッチからベンチへの転身を成功させなければならない。