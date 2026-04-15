元イングランド代表のジョンジョ・シェルベイが引退し、即座に監督に就任した。

元イングランド代表の彼は、この役割を指導者としての第一歩と捉えている。アラブ首長国連邦の独特な環境なら、欧州の注目から離れ、戦術理解とリーダーシップを発揮できると信じる。 監督就任についてシェルヴィーは「私の野心は指導者の頂点に立つことであり、このプロジェクトはそれを証明する最適な場だ」と語った。