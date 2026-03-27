元イングランド代表およびリヴァプール監督が、チャンピオンシップのクラブで監督に復帰するという衝撃的なニュース

ロビンスの最高経営責任者（CEO）チャーリー・ボス氏は、今回の決定が単なる短期的な結果だけのためではないことを強調し、ホジソン氏がプレミアリーグや国際舞台で培った豊富な経験を挙げた。

「過去9ヶ月間にわたり尽力してくれたゲルハルトとベルントに感謝し、彼らの今後の活躍を祈っている」とボス氏は述べた。「ロイの就任は、今後7試合の結果だけにとどまらない。今シーズンの残り期間を通じて、彼は我々が今後成功を収めるために必要となるクラブの基準と価値観を確立する手助けをしてくれるだろう。

「ロイは最高レベルで実績を積み、勝利を収めてきた、極めて経験豊富な指導者だ。我々が潜在能力を最大限に引き出すべくチームを構築していく中で、彼は私や選手たち、そしてサッカー部門スタッフを支えてくれるだろう。現在、新たな常任ヘッドコーチの選任に直接関与するスポーツディレクターの任命を進めているところだ。」