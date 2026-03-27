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元イングランド代表およびリヴァプール監督が、チャンピオンシップのクラブで監督に復帰するという衝撃的なニュース
ホジソンがロビンズを立て直すために到着
ブリストル・シティは、シーズン終了までの暫定監督としてホジソン氏の就任を正式に発表した。 78歳のホジソン氏は、クリスタル・パレスを去ってから2年余りを経て指揮官の座に復帰し、ストルーバー氏の後任としてチームを率いることになる。ホジソン氏は1982年、ボブ・ホートン氏のアシスタントコーチを2年間務めた後、短期間ながらブリストルの監督を務めたことがあるが、クラブが深刻な財政難に陥ったため、就任からわずか4ヶ月で解任されていた。
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不振を受け、ストルーバーが退任
この決定は、不振が続いたことを受け、クラブがストルーバー監督とそのアシスタントであるアイブラーを解任したことに続くものだ。ホジソン監督の就任は、理事会が2026-27シーズンを率いる常任の後任を徹底的に探す間、即座にチームに安定をもたらすことを目的としている。
「ブリストル・シティは、ゲルハルト・ストルーバーの解任を受け、ロイ・ホジソンを暫定監督に任命しました」とクラブは発表した。 「元イングランド代表監督のホジソン氏は、今シーズン終了まで男子トップチームの指揮を執る。一方、クラブは新たに就任するスポーツディレクターに対し、2026-27シーズンの常任監督の選任を委ねる。クラブの最近の成績は期待に沿うものではなかったため、ストルーバー氏とアシスタントヘッドコーチのベルント・アイブラー氏は即刻退任することとなる。」
アシュトン・ゲートで基準を打ち立てる
ロビンスの最高経営責任者（CEO）チャーリー・ボス氏は、今回の決定が単なる短期的な結果だけのためではないことを強調し、ホジソン氏がプレミアリーグや国際舞台で培った豊富な経験を挙げた。
「過去9ヶ月間にわたり尽力してくれたゲルハルトとベルントに感謝し、彼らの今後の活躍を祈っている」とボス氏は述べた。「ロイの就任は、今後7試合の結果だけにとどまらない。今シーズンの残り期間を通じて、彼は我々が今後成功を収めるために必要となるクラブの基準と価値観を確立する手助けをしてくれるだろう。
「ロイは最高レベルで実績を積み、勝利を収めてきた、極めて経験豊富な指導者だ。我々が潜在能力を最大限に引き出すべくチームを構築していく中で、彼は私や選手たち、そしてサッカー部門スタッフを支えてくれるだろう。現在、新たな常任ヘッドコーチの選任に直接関与するスポーツディレクターの任命を進めているところだ。」
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次は何が待っているのでしょうか？
ロビンズは現在、チャンピオンシップで16位につけており、直近のリーグ戦5試合で勝利を挙げられていない。ホジソン監督のブリストル・シティ指揮官としてのデビュー戦は、来週のチャールトンとのアウェイ戦となる。