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元イングランド代表およびトッテナム所属のストライカー、ジャーメイン・デフォーが初の監督職に就任
デフォーがベンチ入り
43歳の彼は、過渡期を経て安定を取り戻そうとしているウォーキングの指揮を執ることになった。元プレミアリーグのスター選手である彼は、現役引退後、さまざまな指導者職を歴任してきたが、今回の就任は、監督として初めて常任のポストに就くことになる。
彼は以前、レンジャーズで暫定スタッフを務めたほか、トッテナム・ホットスパーのアカデミーで若手選手の育成に携わっていた。
クラブが発表した公式声明の中で、この伝説的なストライカーは今回の就任について喜びを語った。「ウォーキングは歴史あるクラブであり、大きな可能性を秘めています。このエキサイティングなプロジェクトの一員になれることを大変嬉しく思います。早く仕事を始めたいです」とデフォーは述べた。
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新しい理念の確立
ナショナルリーグのこのクラブは、現代的なサッカーを実践できるリーダーを見出すことを目的とした厳格な選考プロセスを経て、デフォーを選出した。クラブ会長のトッド・ジョンソンは、元ストライカーであるデフォーのサッカーに対するビジョンが、他の候補者の中でも際立っていたと説明した。
ジョンソン氏は次のように述べた。「ジャーメインの選手としての実績は言うまでもないが、選考過程で我々が特に注目したのは、彼がサッカーをどう捉えているか、どのように基準を引き上げようとするか、そしてリーダーシップや選手育成に対するアプローチだった。我々はクラブとして目指すべき方向性を明確に描いており、すでに築かれた強固な基盤の上にさらに発展させ、その道のりの次の段階へと我々を導いてくれるのは、ジャーメインこそが適任だと確信している。」
サポートスタッフと暫定的な成功
デフォーは新たな挑戦を独りで行うわけではない。クラブは彼に経験豊富な右腕を用意したからだ。元フラムおよびハリファックスの監督であるポール・ブレスウェルがアシスタントコーチとしてコーチングスタッフに加わり、フットボールリーグに関する豊富な知識をベンチにもたらすことになる。また、クラブは暫定コーチを務めるクレイグ・ロスとジェイク・ハイドが、今後も引き続きスタッフとして残留することを明らかにした。
ロス氏は、ニール・アードリー監督の解任後、暫定監督として手腕を発揮し、高い評価を得ている。暫定監督としての在任期間中、彼はウォキングを率いて8試合で4勝3分けという成績を残した。ロス氏は火曜日のアルトリンチャム戦を最後にチームを指揮し、今シーズンの残りの試合からはデフォーに指揮権を引き継ぐことになる。
ピッチ外での輝かしい経歴
戦術的な洞察力に加え、ウォーキングのクラブ関係者は、デフォーの人柄も決定の重要な要因だったと強調した。 フットボール・ディレクターのジョディ・ブラウンは、このストライカーの成功への強い意志と、クラブが掲げる「理想とするプレースタイル」との合致が極めて重要だったと述べた。現在ナショナルリーグで11位、プレーオフ圏から18ポイント差と離されている同クラブは、ナショナルリーグの順位表を上昇させるべく、デフォーの持つ高いパフォーマンス文化がチーム全体に浸透することを期待している。