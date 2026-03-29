元イングランド代表およびトッテナム所属のストライカー、ジャーメイン・デフォーが初の監督職に就任

43歳の彼は、過渡期を経て安定を取り戻そうとしているウォーキングの指揮を執ることになった。元プレミアリーグのスター選手である彼は、現役引退後、さまざまな指導者職を歴任してきたが、今回の就任は、監督として初めて常任のポストに就くことになる。

彼は以前、レンジャーズで暫定スタッフを務めたほか、トッテナム・ホットスパーのアカデミーで若手選手の育成に携わっていた。

クラブが発表した公式声明の中で、この伝説的なストライカーは今回の就任について喜びを語った。「ウォーキングは歴史あるクラブであり、大きな可能性を秘めています。このエキサイティングなプロジェクトの一員になれることを大変嬉しく思います。早く仕事を始めたいです」とデフォーは述べた。