シティ・グラウンドで混乱に満ちたシーズンが送られたことを受け、エドゥの立場には厳しい視線が注がれていた。ヌーノ・エスピリト・サント体制下では以前、チャンピオンズリーグ出場権争いを繰り広げていたフォレストだったが、指揮官とディレクターの対立がヌーノ退任の引き金となり、その後は緊迫した残留争いへと崩れ落ちた。

その後に続いたのは、前例のない監督人事の混乱だった。アンジェ・ポステコグルーはベンチでわずか39日しか持たず、その後はショーン・ダイチに交代。しかし、そのダイチも2月に解任された。続いてヴィトール・ペレイラが一時的に指揮を執ったが、その後は元クリスタル・パレス指揮官のオリヴァー・グラスナーに交代。クラブは依然として、エドゥがフットボール部門を統括していた激動の時期に失われた一貫性を取り戻す道を探し続けている。