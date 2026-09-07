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元アーセナルSDのエドゥ、混乱の時期を経て契約解除でノッティンガム・フォレスト退団
シティ・グラウンドからの早すぎる退場
『ジ・アスレティック』によると、ブラジル人幹部は、野心的なマルチクラブ構想を率いるためグローバル・ヘッド・オブ・フットボールとしてクラブに加わってから1年あまりで、ノッティンガム・フォレストを正式に離れた。48歳の同幹部はここ数カ月、事実上職務から外されており、退任が差し迫っているとの報道が初めて出た3月上旬以降は、シティ・グラウンドやトレーニング施設に足を運んでおらず、2月以降は試合にも姿を見せていなかった。
フォレストはエドゥの直接的な後任を置く予定はなく、その退任を正式発表する計画もない。ブラジル人幹部が職務から外された後、チーフ・フットボール・オフィサーのジョージ・シリアノスがすでに権限を拡大してその役割を担っているためだ。シリアノスの役割拡大は、昨年10月にロス・ウィルソンがニューカッスル・ユナイテッドへ退いたことで生じた運営面の空白を埋める助けにもなっている。
- AFP
不和と監督交代の連鎖
シティ・グラウンドで混乱に満ちたシーズンが送られたことを受け、エドゥの立場には厳しい視線が注がれていた。ヌーノ・エスピリト・サント体制下では以前、チャンピオンズリーグ出場権争いを繰り広げていたフォレストだったが、指揮官とディレクターの対立がヌーノ退任の引き金となり、その後は緊迫した残留争いへと崩れ落ちた。
その後に続いたのは、前例のない監督人事の混乱だった。アンジェ・ポステコグルーはベンチでわずか39日しか持たず、その後はショーン・ダイチに交代。しかし、そのダイチも2月に解任された。続いてヴィトール・ペレイラが一時的に指揮を執ったが、その後は元クリスタル・パレス指揮官のオリヴァー・グラスナーに交代。クラブは依然として、エドゥがフットボール部門を統括していた激動の時期に失われた一貫性を取り戻す道を探し続けている。
補強の難航と戦術面での失敗
ベンチでの絶え間ない変化に加え、フォレストでのエドゥの補強方針は、サポーターと識者の双方から厳しい批判を浴びた。潤沢な資金援助があったにもかかわらず、相次いで加入した知名度の高い新戦力は評判に見合う働きを示せず、オマリ・ハッチンソン、ドウグラス・ルイス、オレクサンドル・ジンチェンコらはいずれもシティ・グラウンドで意味のあるインパクトを残せなかった。
この不振の補強実績は、ノースロンドンでの成功した時期に築いた彼の評価とは大きくかけ離れるものだった。エドゥは2019年にアーセナル初のテクニカルディレクターとして加入し、その年の後半にはかつてのチームメートであるミケル・アルテタを監督に任命。その後、2022年11月にスポーティングディレクターへ昇格し、2024年11月に予期せぬ辞任をするまでその職を務めた。
- Getty Images Sport
輝かしいキャリアが、苦しい終わりを迎える
エドゥの退任は、ピッチ内外の両方で高いレベルの成功によって彩られてきたキャリアの中では、数少ない低調な局面を意味する。現役時代には、アーセナルの伝説的な2003-04シーズンの「インビンシブルズ」の一員として名を連ね、経営陣入り後はフットボール界でも屈指の有能なエグゼクティブの一人として評価を築いていた。
このブラジル人は、欧州サッカーでの監督職を歴任する前、代表チームとクラブの両方で豊富な行政経験を積んでいた。コリンチャンスで5年間フットボールディレクターを務め、2014年にはイラン代表のアドバイザーを短期間務めたほか、ブラジル代表では3年間にわたりゼネラルコーディネーターを務めた。
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