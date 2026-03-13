元アーセナルMFが過去の5件の容疑について無罪を主張したことを受け、トーマス・パルテイは新たに浮上した2件のレイプ疑惑を否定している

32歳のこのミッドフィールダーは、金曜日の法廷への出廷を免除されたが、2020年12月にさかのぼる2件の新たな強姦容疑に関する法的手続きにおいて、代理人を通じて対応した。これらの容疑は、昨年、他の3人の女性を巻き込んで提起された5件の強姦および性的暴行の罪とは別件である。

検察側は、最新の被害者が名乗り出たのは、このサッカー選手に対する最初の告発が公表されてからだったと説明した。法的圧力が強まる中、元アトレティコ・マドリードの選手は、ロンドン警視庁による捜査が開始されて以来、すべての容疑について一貫して無実を主張し続けている。