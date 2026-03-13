Getty
元アーセナルMFが過去の5件の容疑について無罪を主張したことを受け、トーマス・パルテイは新たに浮上した2件のレイプ疑惑を否定している
ビジャレアルのMFに新たな容疑
32歳のこのミッドフィールダーは、金曜日の法廷への出廷を免除されたが、2020年12月にさかのぼる2件の新たな強姦容疑に関する法的手続きにおいて、代理人を通じて対応した。これらの容疑は、昨年、他の3人の女性を巻き込んで提起された5件の強姦および性的暴行の罪とは別件である。
検察側は、最新の被害者が名乗り出たのは、このサッカー選手に対する最初の告発が公表されてからだったと説明した。法的圧力が強まる中、元アトレティコ・マドリードの選手は、ロンドン警視庁による捜査が開始されて以来、すべての容疑について一貫して無実を主張し続けている。
弁護団は無罪を主張する意向を示した
審理の中で、裁判所は今後の公判日程について検察側と弁護側からの説明を聴取した。このミッドフィールダーは、被害者と接触することを禁じる厳しい条件付きで保釈された。
「パルテイ氏の他の問題が広く報じられた後、被害申告者が名乗り出た」と、検察官のアラベラ・マクドナルド氏は法廷で述べた。これに対し、弁護人のエマ・フェン氏は、事件が次の段階に進んだ際、依頼人が新たな2つの容疑について「無罪を主張する意向である」と明らかにした。
裁判の複雑化
2020年に4500万ポンド（5700万ドル）でアーセナルに加入したパルテイは、現在、多方面にわたる法廷闘争に直面している。彼はすでに、2021年から2022年にかけての5件の容疑について無罪を主張している。これらの具体的な容疑を扱う本格的な公判は、現在、今年11月にサウスワーク刑事法院で行われる予定となっている。
しかし、パルティの保釈条件には、プロサッカー選手としての活動が禁止されているわけではない。彼は被害者らとの接触を禁じられており、海外渡航の際は出発の24時間前までに警察に届け出なければならない。
ピッチの上でも外でも、同じ目標に向かって取り組む
法的手続きは4月10日の刑事裁判所での公判で再開され、これは秋に行われる本裁判に向けた最後の節目となる。イングランドでの状況が続いているにもかかわらず、パルテイはスペインリーグの上位を争うビジャレアルでプレーを続けている。
ビジャレアルは現在、27試合で勝ち点54を獲得し、3位のアトレティコ・マドリードと勝ち点で並んでリーグ4位につけている。次節はメンディソロサへ遠征し、アラベスと対戦する。
