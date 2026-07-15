Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Pierre-Emerick AubameyangGetty Images
Moataz Elgammal

翻訳者：

元アーセナルFWオーバメヤン、スペイン移籍が噂される。

移籍情報
マルセイユ
デポルティーボ・ラ・コルーニャ
リーグ・アン
ピエール＝エメリク・オーバメヤン
ラ・リーガ

元アーセナル、バルセロナのFWピエール＝エメリック・オーバメヤンがスペイン復帰間近と報じられている。マルセイユで出場機会を失ったベテランストライカーは、慣れ親しんだスペインで再起を図り、デポルティーボ・ラ・コルーニャへの移籍が噂されている。

  • デポルティーボ・ラ・コルーニャへの予想外の移籍

    オーバメヤンはスペインへの電撃復帰が間近で、デポルティーボ・ラ・コルーニャが移籍先と報じられている。

    Foot Mercato』によると、オーバメヤンは野心的なスペインクラブとの最終交渉中。マルセイユでは戦力外とされ、新天地を探していた。

    バルセロナでの成功経験があり、スペインサッカーの要求は馴染み深い。デポルティーボは彼の経験が攻撃力を高めると期待している。


    • 広告
  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-MARSEILLEAFP

    新たな挑戦を求めて

    マルセイユで複雑な状況に直面したオーバメヤンは、キャリア晩年に新たな活力を得るため新天地を探している。同クラブは体制を刷新し、彼のレギュラーとしての出場機会はほとんど残されていない。それでもフランスで困難が増す中、彼はピッチに立つたびに一定のパフォーマンスを維持した。

    デポルティーボ・ラ・コルーニャは、この移籍を強い意志の表れと位置づけ、オーバメヤンにロッカールームでリーダーシップを発揮することを期待している。クラブは国内リーグ制覇という大きな目標を持ち、その実現へ彼のような実力者が不可欠だと確信している。

  • フランスでの目覚ましい数字

    マルセイユでの立場は最近悪化したものの、オーバメヤンは昨季30試合で10ゴール5アシストと好成績を残した。

    特にチャンピオンズリーグでは8試合で3ゴール4アシストを記録し、最高レベルでも試合を左右する力を示した。彼の機動性、スピード、決定力は健在で、デポルティーボ・ラ・コルーニャはこれらの武器で堅い守備を崩し、来季のスペインリーグで勝ち点を積み上げることを期待している。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • AubameyangGetty Images

    オーバメヤンの今後はどうなるのか？

    オーバメヤンはまもなくスペインへ渡り、デポルティーボ・ラ・コルーニャと個人条件を最終調整し、必須のメディカルチェックを受ける。交渉が順調に進めば、マルセイユは移籍を正式承認する。

クラブ親善試合
レアル・オビエド crest
レアル・オビエド
OVI
デポルティーボ・ラ・コルーニャ crest
デポルティーボ・ラ・コルーニャ
COR