元アーセナルFWオーバメヤン、スペイン移籍が噂される。

オーバメヤンはスペインへの電撃復帰が間近で、デポルティーボ・ラ・コルーニャが移籍先と報じられている。

『Foot Mercato』によると、オーバメヤンは野心的なスペインクラブとの最終交渉中。マルセイユでは戦力外とされ、新天地を探していた。

バルセロナでの成功経験があり、スペインサッカーの要求は馴染み深い。デポルティーボは彼の経験が攻撃力を高めると期待している。



