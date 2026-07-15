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翻訳者：
元アーセナルFWオーバメヤン、スペイン移籍が噂される。
デポルティーボ・ラ・コルーニャへの予想外の移籍
オーバメヤンはスペインへの電撃復帰が間近で、デポルティーボ・ラ・コルーニャが移籍先と報じられている。
『Foot Mercato』によると、オーバメヤンは野心的なスペインクラブとの最終交渉中。マルセイユでは戦力外とされ、新天地を探していた。
バルセロナでの成功経験があり、スペインサッカーの要求は馴染み深い。デポルティーボは彼の経験が攻撃力を高めると期待している。
- AFP
新たな挑戦を求めて
マルセイユで複雑な状況に直面したオーバメヤンは、キャリア晩年に新たな活力を得るため新天地を探している。同クラブは体制を刷新し、彼のレギュラーとしての出場機会はほとんど残されていない。それでもフランスで困難が増す中、彼はピッチに立つたびに一定のパフォーマンスを維持した。
デポルティーボ・ラ・コルーニャは、この移籍を強い意志の表れと位置づけ、オーバメヤンにロッカールームでリーダーシップを発揮することを期待している。クラブは国内リーグ制覇という大きな目標を持ち、その実現へ彼のような実力者が不可欠だと確信している。
フランスでの目覚ましい数字
マルセイユでの立場は最近悪化したものの、オーバメヤンは昨季30試合で10ゴール5アシストと好成績を残した。
特にチャンピオンズリーグでは8試合で3ゴール4アシストを記録し、最高レベルでも試合を左右する力を示した。彼の機動性、スピード、決定力は健在で、デポルティーボ・ラ・コルーニャはこれらの武器で堅い守備を崩し、来季のスペインリーグで勝ち点を積み上げることを期待している。
- Getty Images
オーバメヤンの今後はどうなるのか？
オーバメヤンはまもなくスペインへ渡り、デポルティーボ・ラ・コルーニャと個人条件を最終調整し、必須のメディカルチェックを受ける。交渉が順調に進めば、マルセイユは移籍を正式承認する。
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