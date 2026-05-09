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元アーセナルFWオーバメヤンが消火器で騒動、マルセイユが対応。
マルセイユのロッカールームは騒然としている。
『レキップ』紙によると、元アーセナルでバルセロナでもプレーした36歳のスターは、日曜のル・アーヴル戦の招集メンバーから外された。木曜夜、クラブのトレーニング施設で起きた騒動を主導し、選手間の緊張が高まったという。
選手たちは施設に長時間閉じ込められ苛立ちを募らせていた。オーバメヤンは「雰囲気を盛り上げよう」と約10人の選手を率いて深夜まで各部屋を移動し、混乱を引き起こしたという。
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消火器の出来事
当初は雰囲気を和らげようとしたが、事態は急速に悪化した。消火器が使用され、その噴射液はトレーニングセンターで選手たちの門限を管理するマルセイユのスポーツ部門幹部、ボブ・タハリ氏にかかった。
彼のベッドや私物も濡れた。怒ったタハリ氏はクラブ上層部に報告し、懲戒処分を巡る内部協議が始まった。
マルセイユ首脳陣が断固たる姿勢を示した。
マルセイユ首脳陣は、規律の乱れを迅速に解決した。暫定会長のアルバン・ジュスター氏と次期会長のステファン・リシャール氏は金曜日、選手と会い、行き過ぎた「チームビルディング」の経緯を把握し、処分を決めた。
騒動には複数の選手が関与したが、クラブはリーダー的役割を果たしたとしてオーバメヤンを名指しで処分。ル・アーヴル遠征から外すという決定は、「このような行為は決して容認されない」という明確なメッセージだ。
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オーバメヤンが全面的に謝罪した
オーバメヤンは騒動についてタハリとマルセイユ幹部に全面謝罪した。それでも今季は40試合に出場し、13ゴール10アシストを記録している。