元アーセナルFWオーバメヤンが消火器で騒動、マルセイユが対応。

『レキップ』紙によると、元アーセナルでバルセロナでもプレーした36歳のスターは、日曜のル・アーヴル戦の招集メンバーから外された。木曜夜、クラブのトレーニング施設で起きた騒動を主導し、選手間の緊張が高まったという。

選手たちは施設に長時間閉じ込められ苛立ちを募らせていた。オーバメヤンは「雰囲気を盛り上げよう」と約10人の選手を率いて深夜まで各部屋を移動し、混乱を引き起こしたという。