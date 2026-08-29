その警告の背景にあるのは、ウィリアンが2021年8月にアーセナルを離れて少年時代を過ごしたクラブであるコリンチャンスへ復帰した後に経験した波乱の時期だ。帰還は、本人と家族に向けられた安全上の脅威を受け、そのわずか12カ月後に双方合意による契約解除という形で終わった。その結果、フラムの一員として早々にイングランドへ戻ることになった。

北ロンドンで同胞が直面するジレンマを振り返り、ウィリアンはこう付け加えた。「これは個人的な決断で、決められるのは彼だけだ。だが、自分の経験から言えば、間違いなく残るべきだ」