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元アーセナルFWウィリアンがプレミアリーグでの助言を共有、ガブリエウ・ジェズスにはブラジル復帰に警鐘
FWの将来は不透明だ
29歳のFWは、度重なる負傷と前線の補強によって序列を下げたことで、エミレーツ・スタジアムでの将来がますます不透明になっている。パルメイラスは同選手をブラジルに呼び戻すことを望んでいると報じられているが、ジェズスは2027年6月まで北ロンドンのクラブと契約を残している。元代表のチームメートであるウィリアンは、移籍期限を前にクラブを離れる動きを最終決定する前に、このストライカーが慎重に考えるべきだと促した。
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ウィリアン、イングランド残留を勧める
ウィリアンは、自身の母国復帰で苦労した経験を踏まえ、ガブリエウ・ジェズスに対してイングランドでのプレー継続を最優先すべきだと助言した。最近グレミオとの契約を解除したこのウインガーは、『ESPN Brazil』のインタビューで、「自分の経験から言えば、私なら残る。残って、離れないことを選ぶ。何とかして別の状況を見つけて、あそこでプレーを続けようとするだろう」と強調した。
痛ましいホームカミングが警鐘を鳴らす
その警告の背景にあるのは、ウィリアンが2021年8月にアーセナルを離れて少年時代を過ごしたクラブであるコリンチャンスへ復帰した後に経験した波乱の時期だ。帰還は、本人と家族に向けられた安全上の脅威を受け、そのわずか12カ月後に双方合意による契約解除という形で終わった。その結果、フラムの一員として早々にイングランドへ戻ることになった。
北ロンドンで同胞が直面するジレンマを振り返り、ウィリアンはこう付け加えた。「これは個人的な決断で、決められるのは彼だけだ。だが、自分の経験から言えば、間違いなく残るべきだ」
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移籍期限に関する決断が迫る
月曜の移籍期限が目前に迫る中、ジェズスは自身の将来について早急に決断を下さなければならない。FWは5月下旬にクリスタル・パレス戦で得点して以降、公式戦に出場しておらず、定期的な出場機会を切実に必要としている。ブラジル代表での自身の地位を取り戻したいのであれば、毎週コンスタントにプレーすることが極めて重要になる。
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