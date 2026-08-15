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元アーセナルFWアラン・スミス、プレミアリーグ優勝争いは一騎打ちになると予想
2人の優勝候補が先頭集団をリードする
アーセナルが昨季、22年ぶりにプレミアリーグ優勝を果たしたことを受け、元アーセナルFWのスミスは、来季の優勝争いは真の優勝候補2チームに絞られると考えている。北ロンドンのクラブはクリストス・ツォリス、イラン・メリエ、そしてブルーノ・ギマランイスを補強し、戦力は非常に強力に映る。一方で、主なライバルであるマンチェスター・シティ、リバプール、チェルシーはいずれも監督交代への対応を進めている。そのためスミスは、タイトル争いは依然としてアルテタ率いるチームとマンチェスターのライバルによる一騎打ちになると確信している。
- Action Plus
スカイブルーズが脅威に
『Metro』が BestBettingSites.co.uk経由で伝えたところによると、元アーセナルのストライカーであるアラン・スミスは、他クラブで相次ぐ監督交代があっても、上位2チームの支配を崩すには至らないとの見方を示した。
ガナーズにとって最大の脅威について問われたスミスは、次のように語った。「私が思うに、（アーセナルに対する）最大の挑戦者はマンチェスター・シティだ。もちろん彼らには新監督がいるので、マレスカが選手たちとうまく落ち着けるかどうかには少し疑問符が付く。それでも、唯一の挑戦者は彼らだと見ている」
さらに追走するチームについては、こう続けた。「そのすぐ下には多くのチームがいるが、現時点では［アーセナルと］シティの争いだと言うだろう」
予想順位は激しい争いを見込んでいる
ジョン・ストーンズ、ベルナルド・シウバ、ネイサン・アケといった主力の退団に加え、ロドリがバルセロナへ移籍する可能性もあり、王者に決定的なアドバンテージをもたらす可能性がある。
上位リーグの順位予想について、スミスは次のように説明した。「またアーセナルの優勝を予想せざるを得ない。そうなってほしいね。その次がシティだ。マンチェスター・ユナイテッドは昨季3位で終えたし、今季はさらに良くなると思う。
「［マイケル］・キャリックはようやく腰を据え始めているところだから、マンチェスター・ユナイテッドが3位かもしれない。リヴァプールが4位、そしてチェルシーは［シャビ］・アロンソの下で前回よりずっと良いシーズンを送るかもしれない。いい補強もしているからね。だからトップ5はそう見ていて、6位の座はアストン・ヴィラが本命だと思う」
- (C)Getty images
カーディフでの開幕戦が迫る
アーセナルとマンチェスター・シティは今週末、カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで行われるコミュニティー・シールド決戦で激突する。国内リーグ開幕前に、戦術面の切れ味と試合への準備状況を即座に測る場となる一戦だ。アルテタ監督率いるチームは来週金曜日に昇格組コヴェントリー・シティをホームに迎え、一方でエンツォ・マレスカ監督のチームはその2日後、ボーンマスとの厳しい開幕戦に備える。
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