『Metro』が BestBettingSites.co.uk経由で伝えたところによると、元アーセナルのストライカーであるアラン・スミスは、他クラブで相次ぐ監督交代があっても、上位2チームの支配を崩すには至らないとの見方を示した。

ガナーズにとって最大の脅威について問われたスミスは、次のように語った。「私が思うに、（アーセナルに対する）最大の挑戦者はマンチェスター・シティだ。もちろん彼らには新監督がいるので、マレスカが選手たちとうまく落ち着けるかどうかには少し疑問符が付く。それでも、唯一の挑戦者は彼らだと見ている」

さらに追走するチームについては、こう続けた。「そのすぐ下には多くのチームがいるが、現時点では［アーセナルと］シティの争いだと言うだろう」