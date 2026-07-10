元アーセナル、マンチェスター・シティのサミール・ナスリが、薬物密売と資金洗浄の疑いで10時間警察に拘束された。

ナスリは木曜夕方に釈放されたが、現時点では正式起訴されていない。それでも法的トラブルは続いている。司法捜査が進み、将来的に召喚状を受ける可能性が残っている。さらに証拠が示されれば、フランスでテレビ解説者をする彼の放送キャリアにも深刻な影響が出る恐れがある。