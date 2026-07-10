(C)Getty Images
翻訳者：
元アーセナル、マンチェスター・シティのサミール・ナスリが、薬物密売と資金洗浄の疑いで10時間警察に拘束された。
ナスリが警察に拘束された
『ル・パリジャン』紙によると、ナスリは木曜日、パリ司法警察本部で10時間ほど拘束された。金融捜査班（BRIF）が、麻薬密輸と資金洗浄を疑い、事情聴取を行った。 この大規模事件の主犯は、服役中のマルセイユの密売人カリム・ベレブーと、その資金洗浄担当者の一人であるオリヴィエ・サバだ。
- AFP
ナイトクラブとのつながりが取り調べのきっかけに
ナスリは2016年頃、イヴリー＝シュル＝セーヌのナイトクラブ「XS」の経営者兼株主となった。この立場が、組織的資金洗浄への関与疑惑につながっている。 当局は、同店がベレブーの犯罪ネットワークから得た不正資金を隠すのに使われた疑いを調べている。今回の長時間の取り調べは、彼が6月末にマルセイユで受けた最初の警察留置に続くもの。
デリバリーサービスの注文が評論家の予想を裏切る
刑事捜査だけでなく、Canal+のコメンテーターである同氏は、実際の居住地を巡りフランス税務当局の厳しい監視にもさらされている。所得税のないドバイに納税居住者として登録されているが、当局は元マルセイユのスター選手が納税義務を逃れるため密かにパリに住んでいると疑っている。 4月に『レ・エコー』紙が報じたことを受け、税務当局はデリバリーアプリ「デリバルー」で注文された200件以上の配達記録を基に彼の居場所を追跡している。
- AFP
法的な懸念が重くのしかかっている
ナスリは木曜夕方に釈放されたが、現時点では正式起訴されていない。それでも法的トラブルは続いている。司法捜査が進み、将来的に召喚状を受ける可能性が残っている。さらに証拠が示されれば、フランスでテレビ解説者をする彼の放送キャリアにも深刻な影響が出る恐れがある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。