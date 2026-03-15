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元アーセナル＆チェルシーのスター、アシュリー・コールが、2部リーグのクラブで初監督就任という衝撃的な展開に
イングランドのレジェンド、セリエB移籍の可能性
talkSPORTによると、サッカー界を驚かせた動きとして、イングランド代表のレジェンドであるコールが、セリエBのチェゼーナ監督就任に近づいているという。同世代で最高の左サイドバックの一人と広く評価されている45歳のコールは、昇格への野望を燃え上がらせようとする同イタリアクラブの第一候補であるとみられている。
契約がまとまれば、2019年に現役を引退して以来、コールにとって初のトップチーム監督就任となる。チェゼーナは現在、イタリア2部リーグで8位につけており、土曜日の午後にミケーレ・ミニャーニ監督が解任されたことを受け、クラブ首脳陣は、この元プレミアリーグ王者選手こそが、重要なプレーオフの戦いを率いるにふさわしい人物であると判断した。
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コーチングのキャリアをたどる
今回が初監督就任となるが、コールにとってベンチ入りは決して初めてのことではない。彼はここ数年、元チームメイトたちと協力しながら、輝かしい実績を積み上げてきた。チェルシーやエバートンではランパードと共にコーチを務め、バーミンガム在籍時にはルーニーのスタッフの一員として活動した。
代表チームでの実績も同様に輝かしい。コールはリー・カーズリー監督のスタッフとして重要な役割を果たし、2023年と2025年の両方でイングランドU-21代表を欧州選手権優勝に導いた。ユースチームでの成功を受け、2024年にFAからフルタイムの代表コーチに任命され、カーズリー監督が暫定指揮を執っていた期間には一時的にA代表の指揮を執った。
コール、独自のスタイルを確立する準備は万端
12月に『The Overlap』に出演したコールは、監督への転身への意欲を隠そうとしなかった。「（監督として）絶対に挑戦してみたい。アシスタントコーチという立場では、自分が優秀かどうかを判断されるのはなかなか難しい。周囲の人々の評価や、彼らが自分をどう思っているかによってしか分からないからだ。 バーミンガムでウェインと仕事をしたが、彼がコーチとしての僕をどう評価しているのかは分からない。僕は良いのか、悪いのか？ それを知るにはフィードバックを待つしかないから、自分がそこそこまともなのかどうかを判断するのはなかなか難しいんだ」と彼は認めた。
「間違いなく、準備はほぼ整い、その段階に近づいていると感じている。僕は他とは違う。 他の監督たちほど巧みに言葉は紡げない。この世界での自分の道を見つけなければならない。自分らしさを見出さなければならない。ありのままの自分でいることだ。選手時代はロッカールームでリーダーシップを発揮できなかったかもしれないが、監督としての道のりの始まりを振り返ると、人を導き、鼓舞し、共に歩む方法を見出せた」とコールは付け加えた。
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イタリアで待ち受ける課題
チェゼーナでの任務は、気弱な者には務まらないだろう。同クラブはプレーオフ圏内に位置しているものの、現在4位のパレルモとは17ポイントの差がついている。セリエBの首位をヴェネツィアとモンツァが独走する中、コールは「シーホース」のトップリーグ復帰を確実にするため、プレーオフの過酷な予選ラウンドを乗り切らなければならないだろう。
しかし、コールには偉大な指導者たちから学んだ教訓という強力な武器がある。彼は以前、自身の戦術的な規律はジョゼ・モウリーニョに、そしてサッカーにおける人間的な側面の重要性はカルロ・アンチェロッティに学んだと語っている。イングランド代表で107試合に出場したこの男は、同世代の指導者たちの成功に倣おうと、イタリアサッカーという過酷な環境の中で、それらの教訓を活かす準備ができているようだ。
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