12月に『The Overlap』に出演したコールは、監督への転身への意欲を隠そうとしなかった。「（監督として）絶対に挑戦してみたい。アシスタントコーチという立場では、自分が優秀かどうかを判断されるのはなかなか難しい。周囲の人々の評価や、彼らが自分をどう思っているかによってしか分からないからだ。 バーミンガムでウェインと仕事をしたが、彼がコーチとしての僕をどう評価しているのかは分からない。僕は良いのか、悪いのか？ それを知るにはフィードバックを待つしかないから、自分がそこそこまともなのかどうかを判断するのはなかなか難しいんだ」と彼は認めた。

「間違いなく、準備はほぼ整い、その段階に近づいていると感じている。僕は他とは違う。 他の監督たちほど巧みに言葉は紡げない。この世界での自分の道を見つけなければならない。自分らしさを見出さなければならない。ありのままの自分でいることだ。選手時代はロッカールームでリーダーシップを発揮できなかったかもしれないが、監督としての道のりの始まりを振り返ると、人を導き、鼓舞し、共に歩む方法を見出せた」とコールは付け加えた。