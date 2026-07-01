元アーセナル、チェルシーのスター、アシュリー・コールが「戦略変更」を理由に、就任からわずか3ヶ月でチェゼーナ監督を辞任した。

当初はプロジェクトに熱意を示していたコールだが、クラブの理念変更が退団の主な理由だと明かした。クラブ幹部との協議の末、退団は自身の判断だと説明した。当初の契約は短期で、延長には業績連動条項があった。

コールは「スポーツディレクターとクラブの戦略変更について話し合った結果、私にとって去るほうが最善だと判断しました。クラブの関係者やファンには敬意を抱いていますが、次の挑戦を楽しみにしています」と語った。