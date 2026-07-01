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元アーセナル、チェルシーのスター、アシュリー・コールが「戦略変更」を理由に、就任からわずか3ヶ月でチェゼーナ監督を辞任した。
短命に終わったイタリアでの冒険に幕が下りた
コールはチェゼーナ監督を退任し、就任からわずか8試合でチームを去った。45歳のコールは3月に就任し、ダービー、エバートン、バーミンガム、イングランドU-21での指導経験を生かし、初めてトップチームを率いた。
元アーセナル、チェルシーのサイドバックであるコールは、インスタグラムで退任を正式に発表し、短い在任期間を支えてくれた人々への感謝を述べた。「本日、チェゼーナFCでの任期が終了します。数か月間、全力で取り組んでくれた選手とスタッフに感謝します。情熱的なクラブで経験を活かせたことを誇りに思い、チームと共に新たなアイデンティティを築き、来シーズンへ準備できたことを楽しめました」と記した。
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戦略の相違が離脱のきっかけに
当初はプロジェクトに熱意を示していたコールだが、クラブの理念変更が退団の主な理由だと明かした。クラブ幹部との協議の末、退団は自身の判断だと説明した。当初の契約は短期で、延長には業績連動条項があった。
コールは「スポーツディレクターとクラブの戦略変更について話し合った結果、私にとって去るほうが最善だと判断しました。クラブの関係者やファンには敬意を抱いていますが、次の挑戦を楽しみにしています」と語った。
ピッチ内外での苦闘
コールがセリエBのベンチに就いた期間は、8試合1勝3分4敗と苦戦。サポーターの一部は就任に懐疑的で、トップチームの選手にも新体制への不満が噂された。
さらに、エミリア＝ロマーニャでの生活に言語の壁が立ちはだかった。2014～2016年にローマで選手として過ごした経験があっても、イタリア語を主に話す選手たちに戦術を伝えるのは大きな障害だったと本人が認めた。これらの要因が重なり、クラブが戦略転換を模索する中で、彼の立場は維持しにくくなっていった。
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伝説的キャリア、指導者としての壁に直面
コールがフリーエージェントとなったことで、チェゼーナは後任を探し始め、パグリウカ、トロイゼ、ヴェッキらの名が浮上している。イングランド代表で107試合、プレミアリーグで400試合近くを戦ったコールは、次にコーチとして経験を積む場を探すだろう。