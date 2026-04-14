元アーセナル＆チェルシーのスター選手ジョルジーニョ、ホテルでの警備トラブルを受けチャペル・ローアンへの批判を撤回

このミッドフィルダーは、問題の警備員がロアン社の従業員ではなかったと明かした。その後の声明でジョルジーニョは、「妻と子供が成人男性警備員から威圧的に声をかけられたと聞き、その場で最初の声明を出しました。私はどんな父親でもそうするだろうと反応したのです」と記している。 私の最優先は、今もこれからも家族を守ることです。その警備員は後日、ホテルで別のアーティストの代理として行動していたと公に認めました。彼がなぜ家族に近づいたかは依然不明で、朝食中の11歳の子供がセキュリティ上の脅威であるはずがないと考えますが、彼がチャペル社の代理ではなかったことは明らかです。

事実が明確になってよかった。チャペル・ロアン、キャサリン、エイダ、そして私たちの家族に生じた影響は残念です。私はいつも家族を守るつもりです。同時に、事態は最初に見えた通りではなかったと理解しています。 このデリケートな時期に寄せられたご支援に感謝いたします。ただし、一点だけ明確にします。私はいかなる側からのヘイトスピーチやネット上の攻撃も支持せず、奨励もしません。敬意、共感、謙虚さ――これらを私は日々大切にし、家族にも教えています。私としては、この件は決着がついたと考えています。」