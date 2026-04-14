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元アーセナル＆チェルシーのスター選手ジョルジーニョ、ホテルでの警備トラブルを受けチャペル・ローアンへの批判を撤回
ジョルジーニョの最初のコメント
3月、ロラパルーザ・フェスティバルで起きた騒動について、ジョルジーニョは11歳の娘が警備員から「極めて攻撃的な態度」で詰め寄られたと主張した。元イタリア代表によると、娘はホテルのテーブルの前を通り過ぎ、『Good Luck, Babe!』を歌う歌手がいるか確認しただけだった。
ジョルジーニョはSNSでこの出来事を共有し、娘が泣いてしまったと明かした。また、警備員がロアンの側近と関係があるのではないかと示唆し、幼いファンへの対応として残念だと述べた。
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歌手は関与を否定している
ローアンは直ちに反応し、その出来事について何も知らず、警備員に誰かに近づくよう指示したこともないと述べた。
インスタグラムのストーリーズで彼女はこう述べた。「警備員に母親と子どもに近づくよう頼んだことはない。彼らは私のところに来ず、何もしていなかった。行動もないのに、疑う理由もないのに、警備員がただ『悪意がある』と決めつけるのは不当だ。」
ジョルジーニョが状況を説明した
このミッドフィルダーは、問題の警備員がロアン社の従業員ではなかったと明かした。その後の声明でジョルジーニョは、「妻と子供が成人男性警備員から威圧的に声をかけられたと聞き、その場で最初の声明を出しました。私はどんな父親でもそうするだろうと反応したのです」と記している。 私の最優先は、今もこれからも家族を守ることです。その警備員は後日、ホテルで別のアーティストの代理として行動していたと公に認めました。彼がなぜ家族に近づいたかは依然不明で、朝食中の11歳の子供がセキュリティ上の脅威であるはずがないと考えますが、彼がチャペル社の代理ではなかったことは明らかです。
事実が明確になってよかった。チャペル・ロアン、キャサリン、エイダ、そして私たちの家族に生じた影響は残念です。私はいつも家族を守るつもりです。同時に、事態は最初に見えた通りではなかったと理解しています。 このデリケートな時期に寄せられたご支援に感謝いたします。ただし、一点だけ明確にします。私はいかなる側からのヘイトスピーチやネット上の攻撃も支持せず、奨励もしません。敬意、共感、謙虚さ――これらを私は日々大切にし、家族にも教えています。私としては、この件は決着がついたと考えています。」
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次は何が待っているのでしょうか？
ロアンはジョルジーニョの新たな説明にまだ反応していない。このMFは引き続きフラメンゴでプレーする。フラメンゴは2026年ブラジル・セリエAで10試合を終え、勝ち点20で2位。首位パルメイラス（1試合多め）とは6ポイント差だ。次はコパ・リベルタドーレスのグループステージでインデペンディエンテ・メデジンと、その後リーグ戦でバイーアと対戦する。