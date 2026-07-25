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元アーセナル・アカデミーディレクターがユルゲン・クロップ氏の就任に伴いドイツサッカー連盟（DFB）の要職に就いたことを受け、ペル・メルテザッカーが自身のモチベーションについて語った
ドイツのレジェンドにとっての新たな章
ドイツサッカー連盟（DFB）は、メルテザッカー氏をスポーツ担当マネージングディレクターに任命した。2027年1月就任予定で、近年アーセナル・アカデミーを率いた実績が評価された。クロップ新監督の就任発表とも重なり、代表チームへの期待が高まっている。
退任するアンドレアス・レッティヒの後任として代表チームとDFBアカデミーを統括する。 41歳のメルテザッカーはSNSで喜びと感謝を表明。「帰郷」と表現し、選手として10年間過ごした代表組織への思い入れを強調した。ミュンヘンでのセルビア戦後、ZDFのメディア業務から離れる予定だ。
国を成功させる共通の意欲
元センターバックのメルテザッカーは、このプレッシャーの大きい役職を引き受けた理由を説明し、ドイツの次世代の才能を育成したいという思いを強調した。メルテザッカーはインスタグラムに次のように投稿した。「ドイツのサッカーは、今もこれからも、何百万人もの人々にとって心の拠り所であり続ける。それは世代をつなぎ、永遠に心に残る瞬間を生み出すものだ。 2027年からDFBで責任を担えるなら、それは大きな光栄です。ドイツサッカー、特にユース育成は大きな課題ですが、それが私の原動力です。信頼に感謝します。多くの人々と共に、ドイツサッカーの未来を切り拓く情熱に燃えています。」
また、彼は自身のキャリアを振り返り、「何よりも『継続性』が大切だ」と語った。TSVパッテンセン、ハノーファー96、ヴェルダー・ブレーメン、アーセナル・ロンドンという4つのクラブと、代表で過ごした10年間が彼を育てた。 ブンデスリーガとプレミアリーグでの経験、そしてアーセナルでの運営成功が評価され、連盟の将来計画を担う最適任者と見なされた。
トニ・クロースがエールを送る
この知らせに、元チームメイトから祝福が寄せられ、なかでもトニ・クロースのメッセージが印象的だ。 2010～2014年の代表で31試合を共にしたレアル・マドリードのレジェンドは、すぐにお祝いの言葉を届けた。2人はブラジルW杯で頂点を経験しており、クロースは元チームメイトが適任だと確信している。彼はインスタグラムで「頑張れ、長身さん」と簡潔に投稿した。
メルテザッカーはドイツ代表で104試合に出場し、3度のW杯と2度の欧州選手権を経験。2014年ブラジル大会では優勝を遂げた。 クラブではアーセナルでFAカップ3回、ヴェルダー・ブレーメンでDFBポカールを1回制している。
- AFP
クロップ時代が本格的に始まる
メルテザッカーがドイツサッカー界の重要な局面に参画する。ドイツ代表はパラグアイに敗れベスト32で終わったW杯後、ナーゲルスマンからクロップ体制へ移行し、再建を図っている。 この早期敗退で主要大会での不振は続き、2018年と2022年のW杯ではグループリーグ敗退、ユーロ2020ではベスト16、自国開催のユーロ2024でも準々決勝で敗退している。
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