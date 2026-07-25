元アーセナル・アカデミーディレクターがユルゲン・クロップ氏の就任に伴いドイツサッカー連盟（DFB）の要職に就いたことを受け、ペル・メルテザッカーが自身のモチベーションについて語った

元センターバックのメルテザッカーは、このプレッシャーの大きい役職を引き受けた理由を説明し、ドイツの次世代の才能を育成したいという思いを強調した。メルテザッカーはインスタグラムに次のように投稿した。「ドイツのサッカーは、今もこれからも、何百万人もの人々にとって心の拠り所であり続ける。それは世代をつなぎ、永遠に心に残る瞬間を生み出すものだ。 2027年からDFBで責任を担えるなら、それは大きな光栄です。ドイツサッカー、特にユース育成は大きな課題ですが、それが私の原動力です。信頼に感謝します。多くの人々と共に、ドイツサッカーの未来を切り拓く情熱に燃えています。」

また、彼は自身のキャリアを振り返り、「何よりも『継続性』が大切だ」と語った。TSVパッテンセン、ハノーファー96、ヴェルダー・ブレーメン、アーセナル・ロンドンという4つのクラブと、代表で過ごした10年間が彼を育てた。 ブンデスリーガとプレミアリーグでの経験、そしてアーセナルでの運営成功が評価され、連盟の将来計画を担う最適任者と見なされた。