元アーセナル選手は「イングランドにはブカヨ・サカより優れた選手が多数いる」と主張し、サカはワールドカップの先発に「ふさわしくない」と述べた。

24歳のこの選手は代表49試合に出場し、3つの主要大会でもプレーした。それでもプティは、彼が先発に選ばれたことに正当性はないと感じる。フランス人選手は暴言を続け、こう語った。「僕はサカの大きなファンだけど、正直に言う。 もし僕が彼のチームメイトなら、その起用は理解できない。サカより強く才能のある選手はたくさんいる」と語った。このフォワードは欧州選手権決勝で苦戦し、今季は49試合11得点（うちプレミアリーグ31試合7得点）にとどまった。