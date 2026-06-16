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元アーセナル選手は「イングランドにはブカヨ・サカより優れた選手が多数いる」と主張し、サカはワールドカップの先発に「ふさわしくない」と述べた。
アーセナルレジェンドの意外な判定
talkSPORTのインタビューで、元フランス代表プチはアーセナルFWサカの最近のパフォーマンスを厳しく批判した。チームがプレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグ決勝進出を果たしても、プチは「サカは良いシーズンを過ごしていない」と指摘。 チャンピオンズリーグ決勝でもそれは明らかで、先発に値する他の選手もいる」と語り、チームが好シーズンを送っても、この若手フォワードの現在のパフォーマンスには納得していない。
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イングランド代表ウインガーの容赦ない正直な評価
24歳のこの選手は代表49試合に出場し、3つの主要大会でもプレーした。それでもプティは、彼が先発に選ばれたことに正当性はないと感じる。フランス人選手は暴言を続け、こう語った。「僕はサカの大きなファンだけど、正直に言う。 もし僕が彼のチームメイトなら、その起用は理解できない。サカより強く才能のある選手はたくさんいる」と語った。このフォワードは欧州選手権決勝で苦戦し、今季は49試合11得点（うちプレミアリーグ31試合7得点）にとどまった。
確かな実績と今後の課題
厳しい批判にもめげず、アーセナルでプレーするこの選手は国際舞台で結果を残してきた。前回のワールドカップでは3得点、今シーズンの欧州大会では11試合で3得点2アシストを記録している。イングランド代表がグループLの試合に備える中、このウインガーはピッチ上で批判を覆すプレーが求められる。 「スリー・ライオンズ」は過密日程で、水曜日のクロアチア戦、23日のガーナ戦、27日のパナマ戦を戦う。攻撃陣は層が厚いが、このウインガーは大会のプレッシャーの中でも結果を出す方法を知っている。
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サカと「スリー・ライオンズ」の今後は？
「スリー・ライオンズ」は、クロアチアとのワールドカップ初戦で、デクラン・ライス、エベレチ・エゼ、ノニ・マドゥエケらプレミアリーグの王者たちに期待する。サカは即座に試合を決める活躍で批判を封じ、プティの予想を覆したい。大会が開幕した今、このフォワードはベストコンディションを取り戻すことに集中しなければならない。