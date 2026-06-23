報道によると、オックスフォード・ユナイテッドの首脳陣は厳しい面接プロセスを経て、ラムジー氏が示したクラブビジョンに深い感銘を受けた。ドゥシャン・ボグダノヴィッチ会長は、元ミッドフィールダーである彼の強い意欲がクラブの長期目標と完全に一致すると強調した。

「アーロンと会った瞬間から、彼の野心と成功への意欲が私たちのビジョンと一致すると確信した」とボグダノヴィッチ会長は語る。「選考プロセスは徹底的で慎重だった。この重要な決定にふさわしい手順を踏んだ。」

「クラブの次の成長段階を導くリーダーを求めていたが、アーロンはどの段階でも素晴らしい印象を残し、クラブを前進させるのにふさわしいと確信した」と語った。