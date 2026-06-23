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元アーセナル星アーロン・ラムジーは35歳で現役を引退し、初の常任監督に就任した。
カッサム・スタジアムに新たな章
オックスフォード・ユナイテッドは、ラムジー氏が男子チームの新ヘッドコーチに就任すると正式発表した。同クラブは複数の候補者を退け、この新進気鋭の戦術家を招聘した。現役時代は輝かしい成績を残し、指導者転身後すぐに注目された英国サッカー界の有望株だ。
就任発表後、彼は「オックスフォード・ユナイテッドのヘッドコーチに就任できたことを光栄に思う。クラブの野心を感じ、この機会を楽しみにしている」と語った。
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偉大な先人からインスピレーションを得る
アーセン・ヴェンゲルやマッシミリアーノ・アッレグリの下でプレーしたラムジーは、その豊富なトップレベル経験をチャンピオンシップのチームに注入する。
ラムジーは「長年にわたり準備してきた瞬間だ。世界屈指の監督の下でプレーし、高圧的な環境を経験してきた。その学びを活かし、才能ある選手たちに高い基準、プロ意識、勤勉さを根付かせたい」と語った。
取締役会からの高い期待
報道によると、オックスフォード・ユナイテッドの首脳陣は厳しい面接プロセスを経て、ラムジー氏が示したクラブビジョンに深い感銘を受けた。ドゥシャン・ボグダノヴィッチ会長は、元ミッドフィールダーである彼の強い意欲がクラブの長期目標と完全に一致すると強調した。
「アーロンと会った瞬間から、彼の野心と成功への意欲が私たちのビジョンと一致すると確信した」とボグダノヴィッチ会長は語る。「選考プロセスは徹底的で慎重だった。この重要な決定にふさわしい手順を踏んだ。」
「クラブの次の成長段階を導くリーダーを求めていたが、アーロンはどの段階でも素晴らしい印象を残し、クラブを前進させるのにふさわしいと確信した」と語った。
新しいキャンペーンに向けた準備
幼少期から所属したカーディフ・シティで現役復帰と暫定監督を務め、35歳で引退したラムジーが、チームがプレシーズンに復帰するタイミングで指揮を執ることになった。フットボール・オペレーションズ責任者のエド・ウォルドロンは、クラブが今後数週間で新監督の戦術に合うようチームを強化すると明かした。
ウォルドロン氏は「アーロンの成功への情熱と決意は明らかだ。彼のサッカー観はクラブの理念と一致しており、このタイミングでの就任は最適だ。プレシーズンが始まり、チーム編成の重要な時期である」と語った。