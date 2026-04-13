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元アーセナルのMFトーマス・パルテイが、新たに提訴された2件のレイプ容疑について無罪を主張した。
パルテイが法廷で答弁を行う
パルテイは月曜日、サウスワーク刑事法院で2020年12月にロンドンで女性を2度強姦したという容疑を否認した。今年2月に公表されたこの2件の新たな容疑は、ガーナ代表選手を巡る複雑な法廷闘争に新たな展開をもたらしている。 ダークグレーのズボンに白いシャツ、黒のジャンパー姿のミッドフィールダーは、身元確認と答弁の時だけ口を開いた。彼は保釈中だが、被害者とされる人物への接触禁止など厳しい条件が課されている。
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複数の容疑で起訴されたミッドフィールダー
元アトレティコ・マドリードのスター選手に対する今回の公判は、過去の告発に続くもの。パルテイは昨年7月、2021～2022年に起きたとされる強姦5件と性的暴行1件で起訴され、すべて無罪を主張している。 今回2件が追加され、計4人の女性に関する強姦7件と性的暴行1件となった。月曜日、トニー・バウムガートナー裁判官は全容疑を併合して審理すると決定した。
元アーセナル選手が現在ビジャレアルでプレーしている
こうした法的な動きは、パルテイがアーセナルに5年間在籍した後、2020年に約4500万ポンドで加入し、昨年6月にビジャレアルへ移籍したことで生じた。 2020年に約4500万ポンドの移籍金で加入した同選手は、昨年6月にアーセナルを離れ、ラ・リーガのビジャレアルに移籍した。裁判は続いているが、32歳の彼は現役を続け、ビジャレアルで26試合に出場。今夏のワールドカップでの母国代表入りも期待されている。
前回、ウェストミンスター治安裁判所には出廷しなかったが、代理人は月曜日に正式に告発された容疑を否認する方針を示した。
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裁判の遅延の可能性
起訴内容の統合により、法的手続きのスケジュールが大幅に変更されました。当初2026年11月に予定されていた公判は、2027年1月に延期される可能性があります。今後の日程や運営を協議するため、5月14日に公判前審理が行われます。