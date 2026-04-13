こうした法的な動きは、パルテイがアーセナルに5年間在籍した後、2020年に約4500万ポンドで加入し、昨年6月にビジャレアルへ移籍したことで生じた。 2020年に約4500万ポンドの移籍金で加入した同選手は、昨年6月にアーセナルを離れ、ラ・リーガのビジャレアルに移籍した。裁判は続いているが、32歳の彼は現役を続け、ビジャレアルで26試合に出場。今夏のワールドカップでの母国代表入りも期待されている。

前回、ウェストミンスター治安裁判所には出廷しなかったが、代理人は月曜日に正式に告発された容疑を否認する方針を示した。