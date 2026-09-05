『デイリー・メール』によると、この異例の出来事はフラットン・パークで行われた試合の後半25分に発生した。当時、カーディフは昇格したばかりのホームチームに0-2でリードを許していた。チームが試合終盤の反撃を必死に狙う中、ビエリクはタッチライン際のボールを回収しようと駆け寄った。

しかし、若いポーツマスサポーターはボールを返さず、ビエリクの頭上を越えるように投げた。ビエリクは即座に報復し、スタンドに手を伸ばして、その観客の喉元をつかんだように見えた。ファンはすぐに立ち上がってビエリクを突き放し、そのMFの顔を平手打ちしたように見え、周囲のホームサポーターの怒りを呼んだ。