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元アーセナルの有望株クリスティアン・ビエリク、ポーツマスファンとの衝撃的な身体的口論の末に処分免れる
スタンドでの衝突
『デイリー・メール』によると、この異例の出来事はフラットン・パークで行われた試合の後半25分に発生した。当時、カーディフは昇格したばかりのホームチームに0-2でリードを許していた。チームが試合終盤の反撃を必死に狙う中、ビエリクはタッチライン際のボールを回収しようと駆け寄った。
しかし、若いポーツマスサポーターはボールを返さず、ビエリクの頭上を越えるように投げた。ビエリクは即座に報復し、スタンドに手を伸ばして、その観客の喉元をつかんだように見えた。ファンはすぐに立ち上がってビエリクを突き放し、そのMFの顔を平手打ちしたように見え、周囲のホームサポーターの怒りを呼んだ。
試合審判団が介入
この騒動により試合は大きく中断し、関係者が必死に秩序の回復を図る中で約3分間にわたってプレーが止まった。さらに別の観客が2個目のボールを投げ込み、カーディフDFペリー・ングの後頭部に当てて緊張を一段と高めた。
主審のベン・スピーディー氏は介入し、ポーツマスのジョン・モウシーニョ監督、カーディフのブライアン・バリー＝マーフィー監督、そして両クラブのキャプテンと話し合った。この遅延の後、スタジアムの警備員はビエリクとの最初の衝突に関与したサポーターを正式に退場させた。試合はその後再開され、コナー・ショーネシーとマレジのゴールにより、ポーツマスが2-0で勝利した。
差し迫った処罰を免れる
激しい接触を伴う一戦だったにもかかわらず、ビエリクは試合中、驚くべきことに主審からそれ以上の処分を受けなかった。ビエリクはすでに9分にイエローカードを受けていたが、タッチライン際での小競り合いに関与した場面でも、2枚目のイエローも一発退場となるレッドカードも提示されなかった。
最終的にビエリクはアディショナルタイムに交代となり、カーディフは再び失望の敗戦を喫した。カーディフはリーグ開幕から5試合でいまだ1勝も挙げられず、22位で降格圏にとどまっている一方、ポーツマスは13位に浮上した。
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処分の可能性
ビエリクはピッチ上で即座の処分を免れたものの、イングランドサッカー協会から遡及的な懲戒処分を科される可能性がある。FAは試合映像を徹底的に精査し、罰金または長期の出場停止が妥当かどうかを判断する見通しだ。この件について、両クラブは現時点で公式声明を出していないが、さらなる調査が行われるとみられている。
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