レフスキ・ソフィアはエドゥの加入に大きな期待を示し、舞台裏で彼がもたらす価値を説明する声明を発表した。

クラブの声明では、次のように述べられている。「スポーツ戦略、選考、才能の育成、組織構築における彼の経験は、持続可能で競争力のあるフットボール体制を築くクラブの歩みにおいて、重要な財産となるだろう」

エドゥは確かな実績の持ち主であり、2024年11月に辞任するまで、テクニカルディレクター兼スポーティングディレクターとして成功を収めたアーセナルで、クラブ再構築に貢献していた。



