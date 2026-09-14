Getty Images Sport
翻訳者：
元アーセナルのスポーティングディレクター、エドゥが、期待外れに終わったノッティンガム・フォレスト退団後に驚きの役職を確保
ブルガリアへの電撃移籍
エドゥが、新たに任命された5人の取締役会の一員としてレフスキ・ソフィアに正式加入した。今月初めにノッティンガム・フォレストを退任したばかりだっただけに、この動きは大きな驚きをもって受け止められている。『デイリー・メール』が報じた。
クラブは組織体制を全面的に再編し、エドゥに加えてクラウディオ・プラコウニク、フェリペ・ベルリナー、マシュー・チェリー、そして現エグゼクティブディレクターのダニエル・ボリミロフを取締役会に迎えた。エドゥの正確な役職は依然として明らかになっていないが、取締役会は今後の会合で会長とエグゼクティブディレクターを選出し、各自の責任を最終決定する予定だ。
クラブの公式声明
レフスキ・ソフィアはエドゥの加入に大きな期待を示し、舞台裏で彼がもたらす価値を説明する声明を発表した。
クラブの声明では、次のように述べられている。「スポーツ戦略、選考、才能の育成、組織構築における彼の経験は、持続可能で競争力のあるフットボール体制を築くクラブの歩みにおいて、重要な財産となるだろう」
エドゥは確かな実績の持ち主であり、2024年11月に辞任するまで、テクニカルディレクター兼スポーティングディレクターとして成功を収めたアーセナルで、クラブ再構築に貢献していた。
フォレストでの苦戦
この新たな章は、シティ・グラウンドでの悲惨な時期を経たエドゥにとって再出発の機会となる。エドゥは2025年7月にフォレストのグローバル・ヘッド・オブ・フットボールに就任し、オリンピアコスやリオ・アヴェを含むエバンゲロス・マリナキスの帝国全体の運営を統括していた。
しかし、クラブは彼の管轄下で補強が振るわず、苦戦した。エドゥはヌーノ・エスピーリト・サントと対立し、同監督は昨季のシティ・グラウンドで指揮を執った4人の監督のうちの1人だった。報道によれば、エドゥは2月に最後の試合を観戦した後、トレーニンググラウンドとスタジアムに近づかないよう命じられたとされ、今月に退任が確認された。
- Getty Images Sport
エドゥの次は？
エドゥは今後、レフスキ・ソフィアで国内での優位維持に注力することになる。同クラブは現在、リーグ9試合を終えて首位に立ち、2位に勝ち点5差をつけている。また、AEKアテネとのチャンピオンズリーグ・プレーオフに敗れたことで、ヨーロッパリーグに回ることになった。エドゥは新天地でクラブのリーグ連覇と、今後の欧州での戦いを支えなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。