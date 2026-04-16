元アーセナルとリヴァプールのGKアレックス・マニンガーが踏切で列車と衝突し、亡くなった。

この訃報は、特にオーストリアのサッカー界に衝撃を与えた。同国サッカー協会スポーツディレクターのペーター・ショッテル氏は、代表33試合出場しユーロ2008にも出場した元代表スターを追悼した。

協会は声明で「アレックス・マニンガーの訃報は深く衝撃的です。サッカー界はかけがえのない人物を失いました。ご遺族、ご友人、親しい皆様に心よりお悔やみ申し上げます」と発表した。

ショッテル氏は「マニンガーはピッチ内外でオーストリアサッカーの使徒だった。彼のプロ意識と冷静さ、信頼性はチームに不可欠だった。その功績は永遠に記憶される」と語った。