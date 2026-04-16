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元アーセナルとリヴァプールのGKアレックス・マニンガーが踏切で列車と衝突し、亡くなった。
ザルツブルクで起きた悲惨な事故
BBCによると、ザルツブルクで現地時間8時20分頃、踏切でマニンガー氏の車が列車にはねられ、死亡した。
救急隊が直ちに現場に駆けつけ、車外へ救出された48歳男性に対し除細動器で蘇生を試みたが、車内に一人でいたマニンガー氏の回復は確認できなかった。列車の運転手にけがはなかった。
- AFP
オーストリアの象徴への賛辞
この訃報は、特にオーストリアのサッカー界に衝撃を与えた。同国サッカー協会スポーツディレクターのペーター・ショッテル氏は、代表33試合出場しユーロ2008にも出場した元代表スターを追悼した。
協会は声明で「アレックス・マニンガーの訃報は深く衝撃的です。サッカー界はかけがえのない人物を失いました。ご遺族、ご友人、親しい皆様に心よりお悔やみ申し上げます」と発表した。
ショッテル氏は「マニンガーはピッチ内外でオーストリアサッカーの使徒だった。彼のプロ意識と冷静さ、信頼性はチームに不可欠だった。その功績は永遠に記憶される」と語った。
アーセナルで2度の優勝を果たした選手を偲ぶ
イングランドのサッカーファンにとって、マニンガーは1997年から2002年までアーセナルで過ごした5年間が印象的だろう。多くはデビッド・シーマンの控えだったが、1997-98シーズンの「ダブル」達成では重要な役割を果たした。
そのシーズン、負傷したシーマンの代役として6試合連続無失点を達成。オールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッド戦1-0勝利や、FAカップ・ウェストハム戦のPK戦突破などで存在感を示し、1998年3月のプレミアリーグ月間最優秀選手に選ばれた。
- AFP
ヨーロッパ各地で輝かしいキャリアを築いてきた
アーセナル退団後、マニンガーはヨーロッパの主要リーグで輝かしいキャリアを築いた。合計14クラブでプレーし、イタリアではフィオレンティーナ、ウディネーゼ、シエナ、ユヴェントスでの活躍が特に目立った。彼はトリノで最も深い足跡を残し、ユヴェントスは公式声明で哀悼の意を表した。「今日は非常に悲しい日です。 彼は偉大な選手であり、謙虚さと献身、並外れたプロ意識を持つ人間としても私たちを魅了しました。」
30代後半でも一線級として信頼され、ゴールキーパーとして珍しい長寿と人格を示した。 2016年には39歳でユルゲン・クロップ率いるリヴァプールと短期契約を結び、プレミアリーグに電撃復帰。出場はなかったが、その経験はロッカールームで高く評価され、2017年に現役を引退した。