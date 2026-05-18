元アーセナルとマンチェスター・シティのスター選手が、2年間偽名でプレーしていたと明かした。

元ラッパーのK-Melがホストを務めるポッドキャストにゲスト出演したナスリは、キャリアの出発点が型破りだったと語った。彼はクラブサッカーに偽造ライセンスで踏み出したと明かし、ホストを驚かせた。

「最初は他人の名前で偽の登録証を使ってプレーしていた」とマルセイユ出身のナスリは明かした。当時4歳だった彼は、フランスサッカー連盟（FFF）の規定でU-6に登録するには5歳か6歳である必要があったため、地元のクラブが彼を早くピッチに立たせるために取った手段だった。