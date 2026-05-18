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元アーセナルとマンチェスター・シティのスター選手が、2年間偽名でプレーしていたと明かした。
ピッチ上のもう一つの顔
元ラッパーのK-Melがホストを務めるポッドキャストにゲスト出演したナスリは、キャリアの出発点が型破りだったと語った。彼はクラブサッカーに偽造ライセンスで踏み出したと明かし、ホストを驚かせた。
「最初は他人の名前で偽の登録証を使ってプレーしていた」とマルセイユ出身のナスリは明かした。当時4歳だった彼は、フランスサッカー連盟（FFF）の規定でU-6に登録するには5歳か6歳である必要があったため、地元のクラブが彼を早くピッチに立たせるために取った手段だった。
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アレクサンドル・マラスを紹介します
ナスリは、キャリア初期にクラブが自分の正体をどう隠したかを語った。元フランス代表は「クラブはライセンスを取れる年齢の近所の少年を連れてきた。私は『アレクサンドル・マラス』として2シーズンプレーした」と明かした。
周囲は彼がミスを犯さないよう常に注意を払った。ナスリはこうも語っている。「彼らは『君はフランス人に見える』と言ってくれた。選手登録できるようになるまで、私はこの偽名でプレーした。試合のたびに『忘れるな、お前の名前はアレクサンドルだ』と繰り返し言い聞かせられ、洗脳されていたんだ。」
近所の遊びからマルセイユへ
当局からアレクサンドル・マラスとして知られていたこの男は、卓越した才能で国内の強豪クラブの注目をすぐに集め、長く表舞台から離れることはなかった。
ペネス＝ミラボーで2シーズン過ごした後、彼は地中海の名門クラブに移籍。「9歳でマルセイユと契約し、13歳でトレーニングセンターに入りました」と語る。
幼少期は偽名で過ごしたが、才能を信じていた。「7歳でプロを目指し、13歳で可能性を感じた。U-16代表に選ばれ、確信した」と語る。
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幼少期の金銭的報酬
マルセイユでは、10代にしては異例の資金的支援を受けた。ナスリは残留のため特別待遇だったと認め、13歳から毎月5,000フラン（現在約1,153ユーロ）を得ていたと明かした。
さらに家族には「車を買うため」として15万フラン（約3万4,605ユーロ）が一括で支給され、練習場への送迎には専属運転手も用意された。