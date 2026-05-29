アーセナルで2度プレーしたフラミニは、科学分野の成果を誇らしげに語った。「ACミラン時代に化学に出会い、私の特許で世界は少しクリーンになった」と語った。

事業はACミラン在籍時に始まり、サッカー以外のストレス発散手段だったという。「トレーニングのない時間は、健康・環境に配慮した持続可能な化学ソリューションを手がけるGFBiochemicalsの開発に費やした」

また、トップアスリートとしての経験が経営者に必要なマインドセットを育んだと語り、「規律、チームワーク、ビジョン、犠牲、目標。精神面が勝敗を分ける。サッカーでもビジネスでも、才能やアイデアだけでは不十分。適切なメンタルと行動がなければ成功できない」と結んだ。