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元アーセナルでACミランに所属していたスター選手は、現役時代に環境に優しいバイオテクノロジー企業を立ち上げた。彼は現在、サッカー以外の分野での驚異的なキャリアについて語っている。
ベルルスコーニがグリーン革命を牽引
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、フラミニはACミラン在籍中に自身の会社「GFBiochemicals」を設立した経緯を語った。2008年、24歳で加入した彼は、ミランェッロの起業家精神と、ベルルスコーニの多岐にわたる成功から大きな刺激を受けた。
フラミニはこう語る。「シルヴィオ・ベルルスコーニは私に新しい世界を示した。彼はサッカー、ビジネス、政治で成功した起業家だ。毎週ミラネッロに訪れ、遠征にも同行した。彼は選手がサッカー以外でも情熱を持つことを望んだ。私は彼に強く刺激された」
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MFが企業のマインドセットについて語る
アーセナルで2度プレーしたフラミニは、科学分野の成果を誇らしげに語った。「ACミラン時代に化学に出合い、私の特許で世界は少しクリーンになった」と語った。
さらに彼は、この事業がいつ始まったのか、そして当初、サッカー選手としてのキャリアにおいていかに重要な心理的な発散の場となっていたかを詳しく語り、次のように付け加えた。「ACミラン在籍中は、ほとんどストレス発散のようなものでした。トレーニングをしていない時は、健康と環境に関連する持続可能な化学ソリューションに取り組む企業『GFBiochemicals』の開発に時間を費やしていました。」
また、トップアスリートとしての経験が経営者に必要なマインドセットを育んだと語り、「規律、チームワーク、ビジョン、犠牲、目標。精神面が勝敗を分ける。サッカーでもビジネスでも、才能やアイデアだけでは不十分。重要なのは実行力だ」と結んだ。
グローバル展開で特許優位を確保
元フランス代表の同氏は、環境に優しい植物由来のバイオマス分子に関する特許を200件以上保有し、自社の競争優位性を説明した。
フラミニ氏は「当社は米国政府が以前から注目していた複数の分子を再検討し、より持続可能な化学を実現する環境配慮型代替品への転換を進めている。
当社は200件以上の特許を持ち、これらの分子を世界規模で生産するのは当社だけです。今は競合が少ないものの、将来は増えるでしょう。私は起業家として最高のものだけを目指します。10年かけて特許を開発し、完成後に市場へ参入しました。今が最もエキサイティングな段階です。現在、世界中の国々に販売しています。」
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持続的な成長への展望
競争心旺盛な起業家である彼は、かつて所属した愛するクラブの動向を追いつつ、ビジネスに全精力を注いでいる。10年にわたり特許管理に専念してきたフラミニの会社は、現在、世界的な販売展開の段階に入り、本格的に事業を展開している。
サッカーについては、この元ミッドフィルダーは欧州のビッグイベント観戦を計画し、こう語った。「プレミアリーグ優勝を祝うためロンドンに行きました。偉業でした。今はアーセナルがチャンピオンズリーグでも優勝することを願っています。ブダペストに行くつもりです。」