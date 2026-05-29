元アーセナルでACミランに所属していたスター選手は、現役時代に環境に優しいバイオテクノロジー企業を立ち上げた。彼は現在、サッカー以外の分野での驚異的なキャリアについて語っている。

アーセナルで2度プレーしたフラミニは、科学分野の成果を誇らしげに語った。「ACミラン時代に化学に出合い、私の特許で世界は少しクリーンになった」と語った。

さらに彼は、この事業がいつ始まったのか、そして当初、サッカー選手としてのキャリアにおいていかに重要な心理的な発散の場となっていたかを詳しく語り、次のように付け加えた。「ACミラン在籍中は、ほとんどストレス発散のようなものでした。トレーニングをしていない時は、健康と環境に関連する持続可能な化学ソリューションに取り組む企業『GFBiochemicals』の開発に時間を費やしていました。」

また、トップアスリートとしての経験が経営者に必要なマインドセットを育んだと語り、「規律、チームワーク、ビジョン、犠牲、目標。精神面が勝敗を分ける。サッカーでもビジネスでも、才能やアイデアだけでは不十分。重要なのは実行力だ」と結んだ。