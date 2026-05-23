AFP
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元アーセナルでフランス代表のスターは、レアル・マドリードのオファーを断りアーセナルに残ったことを、キャリアで唯一の後悔だと語った。
実現しなかったマドリード移籍
ヴィエラはロンドン北部で9年間プレーし、プレミアリーグを3度制して世界屈指のMFに成長した。その活躍は「ガラクティコス」期を迎えたレアル・マドリードの関心を引いたが、数年にわたるオファーにもかかわらず移籍は実現しなかった。
イタリア紙『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』の取材に、ヴィエラは「後悔しているのは、レアル・マドリードに行かなかったことだ。アーセナルにいた4年間、彼らは毎年オファーをくれた。最後の年には合意したものの、アーセナルへの愛が強く、結局残った」と語った。
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フロレンティーノ・ペレス氏との会談
当時、フロレンティーノ・ペレス会長はスター軍団にヴィエラを加えようとしていた。ヴィエラは後日、マドリード首脳との会談を振り返り、白いユニフォームを着るまであと一歩だったと明かした。
ヴィエラはこう振り返る。「マンチェスター・シティのアンバサダーとしてマドリードを訪れたとき、彼は『マルカ』紙の一面を示し、『君はレアル・マドリードを断った唯一の選手だ』と言った」。この言葉は、彼の決断がどれほど稀有だったかを示している。当時、スター揃いのプロジェクトに参加する機会を断った選手はほとんどいなかったからだ。
モウリーニョから学んだ教訓
ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードに復帰するとの噂が流れる中、ヴィエイラは彼を強く支持する。元MFは、モウリーニョの戦術的規律と妥協しない権威が、ベルナベウの巨大なエゴを統率すると確信し、「彼は適任だ。チャンピオンを扱う方法を知っている」と語る。
ヴィエラは2009年の出来事を例に挙げた。「私は当時怪我から復帰したばかりだった。モウリーニョは『60分間プレーするんだ』と言って私を先発させた。 開始4分でヴィディッチを見失い、失点した。ハーフタイムには交代ボードに「私アウト、ムンタリイン」と出ていた。翌日、約束を守らなかった彼に抗議しに行った。すると彼は『君のプレーは良くなかった。チームのためだ』と言った。今、監督として分かる。彼が正しかったと。」
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ヴィエイラの将来とプレミアリーグからの称賛
監督として新天地を求めるヴィエラは「イタリアでやり残したことがある」と語り、セリエA復帰への強い意欲を示した。また、彼はアーセナルのスター、デクラン・ライスを称賛。自身とこのイングランド代表MFが中盤で示す自己犠牲的なスタイルに共通点があると指摘した。
「22年前に優勝したとき、こんなに長く待たされるとは思わなかった。言っておきたい。デクラン・ライスは僕と同じだ。彼は自分のためではなくチームのためにプレーしている」とヴィエラは語った。
チャンピオンズリーグ決勝を前に、アーセナルの欧州での野心に向けて「得点は動くが1-0にはならない。PSGがバイエルン戦のようにオープンに攻めればリスクがある。僕は考えを変えた。今はアーセナルを応援する」と助言した。