元アーセナルでフランス代表のスターは、レアル・マドリードのオファーを断りアーセナルに残ったことを、キャリアで唯一の後悔だと語った。

監督として新天地を求めるヴィエラは「イタリアでやり残したことがある」と語り、セリエA復帰への強い意欲を示した。また、彼はアーセナルのスター、デクラン・ライスを称賛。自身とこのイングランド代表MFが中盤で示す自己犠牲的なスタイルに共通点があると指摘した。

「22年前に優勝したとき、こんなに長く待たされるとは思わなかった。言っておきたい。デクラン・ライスは僕と同じだ。彼は自分のためではなくチームのためにプレーしている」とヴィエラは語った。

チャンピオンズリーグ決勝を前に、アーセナルの欧州での野心に向けて「得点は動くが1-0にはならない。PSGがバイエルン戦のようにオープンに攻めればリスクがある。僕は考えを変えた。今はアーセナルを応援する」と助言した。