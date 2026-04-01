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元アーセナルおよびロシア代表のスター選手、アンドレイ・アルシャビンが意外な新競技に挑み、3度の優勝経験を持つ選手と対戦する
アーセナルのカルト的人気選手にとっての大胆な転身
talkSPORTによると、リヴァプール戦で4-4の劇的な引き分けを演じたことで知られる彼が、意外なYouTube動画に登場した。動画では、3度のロシア王者とのハイステークスなバックギャモン対決に挑む姿が映っており、現役時代から全く衰えていない闘志を見せつけている。 しかし、これはキャリアの完全な転換を意味するものではない。彼はすでにUEFAの指導者ライセンスを取得しており、元ウイングである彼にとって、プロサッカー界での将来は依然として十分にあり得る話だからだ。
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元ウイングの、見違えるような姿
この出演は、同じく元プロサッカー選手であるウラジスラフ・ラディモフとのクリエイティブなコラボレーションの一環だ。ラディモフはゼニト・サンクトペテルブルクやレアル・サラゴサなどでプレーし、ロシア代表として33試合に出場した経歴を持つ。2人はYouTubeチャンネルを開設し、瞬く間に人気を集め、登録者数は10万人近くに達している。彼らのコンテンツは、ユニークな場所を訪れたり、風変わりなチャレンジに挑戦したりすることに焦点を当てている。 最新のエピソードでは、44歳となった彼の外見の変化が注目を集めた。かつてアーセナルでプレーした彼は、エミレーツ・スタジアムで全盛期を過ごした頃の若々しい髪型をすでに捨て去り、眼鏡と伝統的な帽子を身につけていた。
エミレーツの複雑な遺産を振り返る
2009年初頭、移籍市場最終日にゼニトから移籍し、大きな期待を背負ってロンドン北部にやって来た。アーセン・ベンゲル監督の下で過ごした4年間で、144試合に出場し、31ゴール、45アシストを記録した。チャンピオンズリーグでのバルセロナ戦での決勝ゴールなど、彼の天才的なプレーは疑いようのないものだったが、イングランドでのキャリアは、一貫性に欠けるという評価がしばしば付きまとった。 2013年にフリー移籍でゼニトに復帰すると、彼は3度のロシアリーグ優勝と1度のUEFAカップ優勝を含む、輝かしいタイトルコレクションをさらに充実させた。現在は同クラブの幹部として活動しており、376試合出場、80ゴール、110アシストという成績で、ゼニトにおける自身のレガシーを確固たるものにした。
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このロシアのアイコンの今後はどうなるのか？
2019年にカイラト・アルマトイでカザフスタンカップを1度制覇した後、現役を引退したアルシャヴィンは、ピッチ上で培った豊富な経験を経営陣としてのリーダーシップに活かしている。ファンは現在、彼がやがて欧州サッカー界で重要な監督職に就くことになるのか、その行方を熱心に注視している。