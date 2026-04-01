この出演は、同じく元プロサッカー選手であるウラジスラフ・ラディモフとのクリエイティブなコラボレーションの一環だ。ラディモフはゼニト・サンクトペテルブルクやレアル・サラゴサなどでプレーし、ロシア代表として33試合に出場した経歴を持つ。2人はYouTubeチャンネルを開設し、瞬く間に人気を集め、登録者数は10万人近くに達している。彼らのコンテンツは、ユニークな場所を訪れたり、風変わりなチャレンジに挑戦したりすることに焦点を当てている。 最新のエピソードでは、44歳となった彼の外見の変化が注目を集めた。かつてアーセナルでプレーした彼は、エミレーツ・スタジアムで全盛期を過ごした頃の若々しい髪型をすでに捨て去り、眼鏡と伝統的な帽子を身につけていた。