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元アーセナルおよびリヴァプールのMFアレックス・オックスレイド＝チェンバレンが、リトル・ミックスのペリー・エドワーズと結婚した。式にはメイソン・マウントやダニー・ウェルベックも出席した。
豪華なゲスト陣
祝賀会にはサッカー界から多くの関係者が集まり、オクスレイド＝チェンバレンの元チームメイトも出席した。マンチェスター・ユナイテッドのMFメイソン・マウントやブライトンのFWダニー・ウェルベックも参加し、いずれも新郎とプレミアリーグやイングランド代表で共にプレーした経験を持つ。
現在セルティックでプレーする「ザ・オックス」が、トルコでの活動後も仲間からの人望厚いことを示した。2人の出席は、彼がエミレーツ・スタジアムやアンフィールドで成功を収めた時代に築いた強い絆を象徴している。
長年の恋愛を祝う
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行方不明のダイヤモンドのネックレス
ファッションアイコンのエドワーズらしく、結婚式の美学は『ブリティッシュ・ヴォーグ』のインタビューで話題に。
彼女はブライダルルックの細部や、洗練された華やかさと個人的な温もりが融合した式典の雰囲気を語った。エドワーズは「人生で最高の一日」と繰り返し、数々の賞やヒット曲よりもこの個人的な節目が最も大切だと語った。
結婚式で白いドレスを3着着用した彼女は、その日唯一気になった出来事をこう語った。「アクセル出産後、アレックスから贈られたダイヤモンドのネックレスを毎日身につけていたの。でもポルトガルへ行く前日に突然消えたの。一日中泣いてあちこち探したわ。掃除機の中まで確認したけど見つからなくて。誰かが盗んだと思ったわ。」
サッカーと家庭の両立
結婚式が注目される中、オックスレイド＝チェンバレンはスコットランドでもピッチで存在感を維持している。セルティックのMFは、緊張感のある試合でゴール前での能力を示した。
2025-26シーズンには劇的な逆転優勝でスコティッシュ・プレミアシップ制覇に貢献した。英国復帰時に結んだ契約には12か月の延長オプションが付いている。新妻ペリーは息子アクセル、娘アラニス・バレンタインと共に、彼がチームに残ることを願っている。