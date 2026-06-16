元アーセナルおよびリヴァプールのMFアレックス・オックスレイド＝チェンバレンが、リトル・ミックスのペリー・エドワーズと結婚した。式にはメイソン・マウントやダニー・ウェルベックも出席した。

祝賀会にはサッカー界から多くの関係者が集まり、オクスレイド＝チェンバレンの元チームメイトも出席した。マンチェスター・ユナイテッドのMFメイソン・マウントやブライトンのFWダニー・ウェルベックも参加し、いずれも新郎とプレミアリーグやイングランド代表で共にプレーした経験を持つ。

現在セルティックでプレーする「ザ・オックス」が、トルコでの活動後も仲間からの人望厚いことを示した。2人の出席は、彼がエミレーツ・スタジアムやアンフィールドで成功を収めた時代に築いた強い絆を象徴している。