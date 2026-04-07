元アーセナルおよびウェールズ代表のアーロン・ラムジーが、感動的な声明でサッカーからの引退を発表した

自身の決断をソーシャルメディアで発表したラムジーは、ウェールズのサポーターや、自身の19年にわたるキャリアを形作ってきたクラブに対し、深い感謝の意を表した。ラムジーは、カーディフ・シティから欧州サッカーの頂点へと登り詰めることを可能にしてくれた監督たちや家族の総力を挙げての支えを強調した。

感極まった引退声明の中で、彼は次のように記した。「これは決して容易な決断ではありませんでした。熟考を重ねた末、私はサッカー界からの引退を決意しました。まず最初に、ウェールズ代表について触れたいと思います。ウェールズのユニフォームを身にまとい、その中で数多くの素晴らしい瞬間を経験できたことは、私にとってこの上ない名誉でした。これまで指導してくださったすべての監督、そして様々な形で私を支えてくれたすべてのスタッフの多大な貢献がなければ、これは実現しなかったでしょう。

『レッド・ウォール』の皆さんへ。皆さんは、どんな時も、苦楽を共にし続けてくれました！ 浮き沈みのすべてを共にし、私たちの成功に不可欠で、かけがえのない存在でした。感謝の念に堪えません。私たちはすべてを共に乗り越えてきました。皆さんを代表できたことを光栄に思います。ディオルチ（ありがとう）。

「次に、私が幸運にもプレーさせていただいたすべてのクラブに感謝します。私の夢を叶え、最高レベルでプレーできるよう支えてくれたすべての監督やスタッフの皆様に感謝します。そして、妻や子供たち、そして家族全員に心から感謝します。皆さんがずっとそばにいてくれなければ、これらはすべて実現しなかったでしょう。」