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元アーセナルおよびウェールズ代表のアーロン・ラムジーが、感動的な声明でサッカーからの引退を発表した
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ラムジーが現役を引退
このベテランMFは、ウェールズ代表として2026年ワールドカップ出場を目指すためのコンディション維持を目的にメキシコのプーマスUNAMに加入していたが、昨年10月に同クラブを退団して以来、フリーエージェントの状態が続いていた。現役生活を延長しようと懸命に努力したものの、適切な新たな活躍の場を見つけることができなかったため、元ユヴェントスおよびニースのスター選手は、新たなステージへと進むことを決断した。
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心からの別れ
自身の決断をソーシャルメディアで発表したラムジーは、ウェールズのサポーターや、自身の19年にわたるキャリアを形作ってきたクラブに対し、深い感謝の意を表した。ラムジーは、カーディフ・シティから欧州サッカーの頂点へと登り詰めることを可能にしてくれた監督たちや家族の総力を挙げての支えを強調した。
感極まった引退声明の中で、彼は次のように記した。「これは決して容易な決断ではありませんでした。熟考を重ねた末、私はサッカー界からの引退を決意しました。まず最初に、ウェールズ代表について触れたいと思います。ウェールズのユニフォームを身にまとい、その中で数多くの素晴らしい瞬間を経験できたことは、私にとってこの上ない名誉でした。これまで指導してくださったすべての監督、そして様々な形で私を支えてくれたすべてのスタッフの多大な貢献がなければ、これは実現しなかったでしょう。
『レッド・ウォール』の皆さんへ。皆さんは、どんな時も、苦楽を共にし続けてくれました！ 浮き沈みのすべてを共にし、私たちの成功に不可欠で、かけがえのない存在でした。感謝の念に堪えません。私たちはすべてを共に乗り越えてきました。皆さんを代表できたことを光栄に思います。ディオルチ（ありがとう）。
「次に、私が幸運にもプレーさせていただいたすべてのクラブに感謝します。私の夢を叶え、最高レベルでプレーできるよう支えてくれたすべての監督やスタッフの皆様に感謝します。そして、妻や子供たち、そして家族全員に心から感謝します。皆さんがずっとそばにいてくれなければ、これらはすべて実現しなかったでしょう。」
不朽の遺産
ラムジーのキャリアは、決定的なゴールを決然と決める並外れた才能で記憶に残るだろう。中でも、2014年と2017年にアーセナルで決めた2度のFAカップ決勝での決勝ゴールは特筆すべきものだ。 クラブでの活躍に加え、ウェールズ代表への貢献も極めて大きなものであった。ユーロ2016での歴史的なベスト4進出や、64年ぶりとなるカタール2022ワールドカップ出場において、彼は不可欠な役割を果たした。イングランド、イタリア、フランスのトップクラブでプレーし、母国が輩出した史上最高の選手の一人として、現役を引退する。
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昨シーズン、カーディフで暫定監督を短期間務めたラムジーは、今後、監督やコーチとしてのキャリアを本格的に歩むものと広く見られている。欧州のトップクラブでの豊富な経験は、現代サッカーにおける戦術的な役割を担うための強固な基盤となっている。ウェールズ代表が過渡期を迎える中、この象徴的なミッドフィールダーは、代表チーム内で次世代の才能を育成する機会を得ることになるかもしれない。