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元アル・ナスル監督は、ポルトガルのW杯敗退についてクリスティアーノ・ロナウドの責任を否定。41歳の「史上最高の選手」は「ラストダンス」でつまずいた。
個人を責める余地はない
サウジアラビア2年目でロナウドと働いた元アル・ナスル監督ルイス・カストロ氏は、彼をポルトガル敗退のスケープゴートにしてはならないと主張した。スペインに0-1で敗れた後、カストロ氏は「負けたのはチームであり、特定の選手ではない」と語り、個人ではなく全体を批判すべきだとした。
サウジアラビア紙『アリヤディヤ』の取材では「私は選手を個別に評価しない。チームの価値は全体にある。負けたのはポルトガルであり、特定の選手ではない」と述べ、批判にさらされる41歳のロナウドを擁護した。
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守備の細部が勝敗を分けた
カストロはロナウドのパフォーマンスを擁護しつつ、アディショナルタイムにスペインが奪った決勝点は個人のミスだと指摘した。彼は、終盤にルーベン・ディアスが集中力を欠いたことでスペースが生まれ、ミケル・メリノに得点を許したと強調した。
カストロは「ポルトガルが延長に備えている間、スペインは規定時間内の勝ち越しを狙い、多くの選手を前線に投入していた」と説明。「その攻撃の1つでポルトガルのセンターバックがポジションを離れ、その隙をスペイン選手が突いてマークを振り切り、ディフェンスラインを突破して勝ち越しゴールを決めた」と続けた。
北米では統計的に横ばい状態
カストロはキャプテンの人柄を即座に擁護したが、ロナウドの「最後の舞」を示す数字は厳しい現実を語っている。大会で3得点を挙げたものの、オープンプレーでは体力の衰えが顕著だった。彼は過去2回のワールドカップで500分以上出場したストライカーの中で、相手をドリブルで抜き去れなかった唯一の選手となった。
それでもロナウドは、感情的になりながら退場する直前まで不屈の姿勢を崩さなかった。自身のキャリアを振り返り、彼はこう語った。「このような形でワールドカップを去ることになり、悲しい。全力を尽くした。ベストを尽くした。確かに、これが私の最後のワールドカップだったが、これからは振り返る時間も、家族と過ごす時間も持てるだろう…… 私が登場するまでポルトガルは何も優勝していなかった。ユーロが最も重要だった。正直、2016年のユーロはワールドカップと同じ重みがある」
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トーナメントの優勝チームを予想する
グレミオのカストロ監督は、現時点ではポルトガルが国際トップレベルに一歩及ばないと認めた。「今はポルトガルより強いチームがある。アルゼンチンが最高峰で、その後にイングランドとフランスが続く」
2026年W杯の優勝国を問われると、彼は明言を避けつつも、フランスかアルゼンチンが有力と示唆した。
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