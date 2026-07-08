カストロはキャプテンの人柄を即座に擁護したが、ロナウドの「最後の舞」を示す数字は厳しい現実を語っている。大会で3得点を挙げたものの、オープンプレーでは体力の衰えが顕著だった。彼は過去2回のワールドカップで500分以上出場したストライカーの中で、相手をドリブルで抜き去れなかった唯一の選手となった。

それでもロナウドは、感情的になりながら退場する直前まで不屈の姿勢を崩さなかった。自身のキャリアを振り返り、彼はこう語った。「このような形でワールドカップを去ることになり、悲しい。全力を尽くした。ベストを尽くした。確かに、これが私の最後のワールドカップだったが、これからは振り返る時間も、家族と過ごす時間も持てるだろう…… 私が登場するまでポルトガルは何も優勝していなかった。ユーロが最も重要だった。正直、2016年のユーロはワールドカップと同じ重みがある」



