元アヤックスおよびオランダ代表のスター選手、クインシー・プロメスが、家族を刺したことを認めた

火曜日に始まったばかりの上訴手続きが進む中、本件の当面の焦点は、完全に「正当防衛」という法的主張に集まっている。裁判所は現在、弁護側の主張を評価し、その妥当性を判断しなければならない。元代表選手は、裁判官による公の声明の要請によって「犠牲にされた」と感じており、裁判所がこの戦略を検討する中で、今後の公判はかなりの緊張感の中で進められることになりそうだ。

この元サッカー選手は、1,350キログラムのコカイン密輸への関与で既に有罪判決を受けている。各事件における彼の控訴は、現在統合されている。