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元アヤックスおよびオランダ代表のスター選手、クインシー・プロメスが、家族を刺したことを認めた
控訴裁判所における有罪の認容
火曜日に開かれた控訴審の冒頭陳述で、プロメスの弁護団は、被告が実際に被害者に身体的傷害を負わせたことを認めた。これは、これまでの否認姿勢からの大きな転換である。この自白は、裁判所が2020年のあの夜の出来事を再検証しているという、この法廷闘争の重要な局面でなされたものだ。以前、欠席裁判で厳しい法的処分を受けたこのフォワードは、現在、弁護団を通じて、あの暴力的なもみ合いにおける自身の役割を明らかにしようとしている。
- AFP
乱闘の詳細
弁護人のキャリー・クヌープス氏は、その夜の出来事の概要を説明し、争いは家族の宝石類が盗まれたとされる事件をきっかけに始まったと述べた。同氏は、報道とは異なり実際には従兄弟ではないと主張するその男性に対し、サッカー選手が詰め寄ったことが、会場外での乱闘につながったと明らかにした。 弁護団は暴行の事実を認めつつ、使用された凶器について全面的に自白した。通信社ANPによると、プロメスの弁護団は、彼が「初めて本当に白状した」とし、小さなナイフで親族を刺したことを認めたと述べた。
高収入で、各地を転々とするキャリア
法的な問題に巻き込まれる前、このFWは極めて成功したキャリアを築き、移籍金総額は5,670万ユーロに達した。ユース時代を経て、FCトゥウェンテで頭角を現した後、ヨーロッパ各地のビッグクラブへと移籍を果たした。その移籍歴には、スパルタク・モスクワでの活躍、セビージャFCへの2,100万ユーロでの移籍、そして2019年のアムステルダムへの1,570万ユーロでの復帰などが含まれる。 代表チームでは、2014年から2021年にかけてオランダ代表として50試合に出場し、2019年のUEFAネーションズリーグ決勝に進出したチームで中心的な役割を果たした。
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係争中の控訴および自己防衛の主張
火曜日に始まったばかりの上訴手続きが進む中、本件の当面の焦点は、完全に「正当防衛」という法的主張に集まっている。裁判所は現在、弁護側の主張を評価し、その妥当性を判断しなければならない。元代表選手は、裁判官による公の声明の要請によって「犠牲にされた」と感じており、裁判所がこの戦略を検討する中で、今後の公判はかなりの緊張感の中で進められることになりそうだ。
この元サッカー選手は、1,350キログラムのコカイン密輸への関与で既に有罪判決を受けている。各事件における彼の控訴は、現在統合されている。
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