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元アストン・ヴィラFWジョン・デュラン、アル・ナスルでの苦悩が終わりに近づく中、欧州への電撃移籍へ。
デュラン、ベンフィカ移籍目前
地元メディア『A Bola』によると、ベンフィカはアル・ナスル所属のコロンビア代表FWデュランの獲得で合意間近。22歳のストライカーはレンタルで加入し、移籍金と年俸の大半をアル・ナスルが負担する。
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サウジアラビアの悪夢がついに終わる
報道によると、デュランは今週、アル・ナスルのCEOホセ・セメドから新クラブを探す許可を得た。 元アストン・ヴィラFWのデュランは2025年1月、移籍金7700万ユーロでアル・ナスルと年俸約2000万ユーロ・2030年までの契約を結んだ。しかしサウジアラビアでは期待外れに終わり、国内・大陸大会計18試合の出場にとどまっている。
激動の融資期間が幕を閉じた
ポルトガル移籍前、コロンビア代表で17試合出場したストライカーは、フェネルバフチェとゼニト・サンクトペテルブルクへのレンタルでも結果を残せなかった。ロシアでは規律違反でトップチームから外され、さらに状況が悪化した。クラブでの出場機会不足が響き、彼はコロンビア代表の2026年ワールドカップメンバーから外れた。
- AFP
リスボンでの健康診断の予定
デュランは数日中にリスボンへ到着し、メディカルチェックを経てマルコ・シルバ監督率いるチームに正式合流する。この才能あふれるフォワードは、戦術への適応を早めるためすぐにプレシーズン練習に参加する。
彼の加入で、国内リーグとチャンピオンズリーグの過密日程を戦うベンフィカの攻撃力はさらに高まると期待されている。
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