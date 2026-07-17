デュランは数日中にリスボンへ到着し、メディカルチェックを経てマルコ・シルバ監督率いるチームに正式合流する。この才能あふれるフォワードは、戦術への適応を早めるためすぐにプレシーズン練習に参加する。

彼の加入で、国内リーグとチャンピオンズリーグの過密日程を戦うベンフィカの攻撃力はさらに高まると期待されている。