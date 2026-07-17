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Yokohama Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

元アストン・ヴィラFWジョン・デュラン、アル・ナスルでの苦悩が終わりに近づく中、欧州への電撃移籍へ。

移籍情報
ジョン・デュラン
アル・ナスルFC
プレミアリーグ
ベンフィカ
リガポルトガル
ゼニト・サンクトペテルブルク
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ

ベンフィカはアル・ナセルとコロンビア代表FWジョン・デュランのレンタル移籍で合意間近。22歳のデュランは昨季アストン・ヴィラから高値でサウジアラビアへ移ったが適応に苦戦し、来季の欧州復帰へ向け移籍が調整されている。

  • デュラン、ベンフィカ移籍目前

    地元メディア『A Bola』によると、ベンフィカはアル・ナスル所属のコロンビア代表FWデュランの獲得で合意間近。22歳のストライカーはレンタルで加入し、移籍金と年俸の大半をアル・ナスルが負担する。


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  • Al Nassr v Kawasaki Frontale: AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport

    サウジアラビアの悪夢がついに終わる

    報道によると、デュランは今週、アル・ナスルのCEOホセ・セメドから新クラブを探す許可を得た。 元アストン・ヴィラFWのデュランは2025年1月、移籍金7700万ユーロでアル・ナスルと年俸約2000万ユーロ・2030年までの契約を結んだ。しかしサウジアラビアでは期待外れに終わり、国内・大陸大会計18試合の出場にとどまっている。

  • 激動の融資期間が幕を閉じた

    ポルトガル移籍前、コロンビア代表で17試合出場したストライカーは、フェネルバフチェとゼニト・サンクトペテルブルクへのレンタルでも結果を残せなかった。ロシアでは規律違反でトップチームから外され、さらに状況が悪化した。クラブでの出場機会不足が響き、彼はコロンビア代表の2026年ワールドカップメンバーから外れた。

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  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-COL-TRAININGAFP

    リスボンでの健康診断の予定

    デュランは数日中にリスボンへ到着し、メディカルチェックを経てマルコ・シルバ監督率いるチームに正式合流する。この才能あふれるフォワードは、戦術への適応を早めるためすぐにプレシーズン練習に参加する。

    彼の加入で、国内リーグとチャンピオンズリーグの過密日程を戦うベンフィカの攻撃力はさらに高まると期待されている。