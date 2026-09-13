89分 - サッスオーロが追加点、ボウイ！バコラの見事なプレー。左サイドでブレーメルをかわして突破し、中央へ折り返すと、元エラス・ヴェローナのボウイが正確な左足シュートをポスト際に決め、ネロヴェルディが2-1とした。





84分 - ヴォルテマーデが追加点の絶好機を逃す。CKから好位置でヘディングを放つも、枠を外れた。





83分 - アライベゴヴィッチの素晴らしいプレー。左を抜け出してカーブをかけたシュートを放つが、ムリッチがCKに逃れる。





82分 - ユベントスが同点、ジェグロヴァ！ 左からのクロスに対し、ムリッチがコロ・ムアニの前でボールをはたくと、こぼれ球がコソボ人のジェグロヴァへ。左足に持ち替えて強烈なシュートをゴールへ突き刺した。





74分 - サッスオーロの追加点は取り消し！ 元アジッチが微妙な位置で裏へ抜け出し、チンクエグラーノへラストパス。チンクエグラーノはそのままネットを揺らしたが、アジッチは確実に オフサイドだった。





69分 - ユベントスが同点に迫る。ドウグラス・ルイスがペナルティーエリア手前から強烈な右足シュートを放つが、ムリッチがCKに弾き出した。





65分 - サッスオーロが先制、エスポジト！ ベラルディとマティッチの素早いパス交換から、セルビア人のマティッチが見事なスルーパスを元インテルのエスポジトへ通す。ヴィカーリオと1対1になったエスポジトは右足で確実に決め、1-0とした。カルルが彼をオンサイドにしていた。





61分 - またしてもアライベゴヴィッチ。再びエリア外から右足で狙うが、またもムリッチがセーブ。





47分 - サッスオーロもすぐさま反撃。ベラルディが左足でカーブをかけたシュートを放つが、ヴィカーリオがしっかり反応してCKに逃れた。





46分 - アライベゴヴィッチがドリブルでうねるように持ち上がり、ペナルティーエリア手前から右足でシュート。ムリッチがCKに逃れる。





44分 - 再びコンセイソンが右サイドから仕掛け、危険なクロスを中央へ入れるが、合わせるFWはいない。





37分 - エスポジトがエリア外から見事な右足シュートを放つも、ボールは脇へ外れる。





36分 - コロ・ムアニが右サイドを突破して中央へ折り返すが、ムリッチに先に触られた。





33分 - コープマイネルスが決定機を無駄にする。コンセイソンが左を突破して中央へクロスを送り、走り込んだオランダ人が左足で合わせたが、シュートは正面かつ力なく終わった。





27分- ペナルティーエリア手前でベラルディとエスポジトがワンツー。最後はサッスオーロの主将が抜け出すが、ヴィカーリオの飛び出しに阻まれた。





15分 - 左サイドでアライベゴヴィッチが見事なプレー。ダブルタッチから危険なクロスを中央へ送るが、合わせる選手はいない。





7分 - ベラルディのプレー。やや左寄りの位置からゴールへ向かって仕掛け、エリア内へ侵入してボールをずらすが、ルクミがうまく体を入れて彼とボールの間に入り、ヴィカーリオの飛び出しを助けた。





3分 - ニコ・ゴンサレスがクロスバー直撃！ アルゼンチン人の見事な右足シュートがペナルティーエリアの外から放たれ、ボールはバーをかすめた。