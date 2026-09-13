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ライブ
US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

翻訳者：

元アジッチが後半49分にユヴェントスを沈める。サッスオーロが土壇場で3-2勝利

サッスオーロ 対 ユヴェントス
サッスオーロ
ユヴェントス
セリエ A

セリエA第4節をLIVEで一緒に追いかけよう。

セリエA第4節

サッスオーロ対ユベントス 2-2

得点者：65分 エスポジト（S）、82分 ジェグロバ（J）、89分 ボウイ（S）、90＋1分 ジェグロバ（J）


ルチアーノ・スパレッティ率いるユベントスは、ホームでのミラン戦で土壇場に追いついてのドローを経て再びピッチに立ち、リーグ戦3勝目を目指してセリエA第4節に臨む。試合は20時45分、レッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムで、アルベルト・アクイラーニ率いるサッスオーロと対戦する。サッスオーロは勝ち点4で、ここまで1勝1分け1敗。ユベントスの目標は、明日に試合を控えるインテルとローマを待つ中、勝ち点10で首位のラツィオに並ぶことだが、相手は簡単ではない。ランダル・コロ・ムアニはリーグ戦初ゴールを狙う。一方のサッスオーロでは、ユベントスからのレンタル加入であるアジッチに注目で、スタートはベンチとなっている。



  • ゴールと主なプレー：

    89分 - サッスオーロが追加点、ボウイ！バコラの見事なプレー。左サイドでブレーメルをかわして突破し、中央へ折り返すと、元エラス・ヴェローナのボウイが正確な左足シュートをポスト際に決め、ネロヴェルディが2-1とした。


    84分 - ヴォルテマーデが追加点の絶好機を逃す。CKから好位置でヘディングを放つも、枠を外れた。


    83分 - アライベゴヴィッチの素晴らしいプレー。左を抜け出してカーブをかけたシュートを放つが、ムリッチがCKに逃れる。


    82分 - ユベントスが同点、ジェグロヴァ！ 左からのクロスに対し、ムリッチがコロ・ムアニの前でボールをはたくと、こぼれ球がコソボ人のジェグロヴァへ。左足に持ち替えて強烈なシュートをゴールへ突き刺した。


    74分 - サッスオーロの追加点は取り消し！ 元アジッチが微妙な位置で裏へ抜け出し、チンクエグラーノへラストパス。チンクエグラーノはそのままネットを揺らしたが、アジッチは確実に オフサイドだった。


    69分 - ユベントスが同点に迫る。ドウグラス・ルイスがペナルティーエリア手前から強烈な右足シュートを放つが、ムリッチがCKに弾き出した。


    65分 - サッスオーロが先制、エスポジト！ ベラルディとマティッチの素早いパス交換から、セルビア人のマティッチが見事なスルーパスを元インテルのエスポジトへ通す。ヴィカーリオと1対1になったエスポジトは右足で確実に決め、1-0とした。カルルが彼をオンサイドにしていた。


    61分 - またしてもアライベゴヴィッチ。再びエリア外から右足で狙うが、またもムリッチがセーブ。


    47分 - サッスオーロもすぐさま反撃。ベラルディが左足でカーブをかけたシュートを放つが、ヴィカーリオがしっかり反応してCKに逃れた。


    46分 - アライベゴヴィッチがドリブルでうねるように持ち上がり、ペナルティーエリア手前から右足でシュート。ムリッチがCKに逃れる。


    44分 - 再びコンセイソンが右サイドから仕掛け、危険なクロスを中央へ入れるが、合わせるFWはいない。


    37分 - エスポジトがエリア外から見事な右足シュートを放つも、ボールは脇へ外れる。


    36分 - コロ・ムアニが右サイドを突破して中央へ折り返すが、ムリッチに先に触られた。


    33分 - コープマイネルスが決定機を無駄にする。コンセイソンが左を突破して中央へクロスを送り、走り込んだオランダ人が左足で合わせたが、シュートは正面かつ力なく終わった。


    27分- ペナルティーエリア手前でベラルディとエスポジトがワンツー。最後はサッスオーロの主将が抜け出すが、ヴィカーリオの飛び出しに阻まれた。


    15分 - 左サイドでアライベゴヴィッチが見事なプレー。ダブルタッチから危険なクロスを中央へ送るが、合わせる選手はいない。


    7分 - ベラルディのプレー。やや左寄りの位置からゴールへ向かって仕掛け、エリア内へ侵入してボールをずらすが、ルクミがうまく体を入れて彼とボールの間に入り、ヴィカーリオの飛び出しを助けた。


    3分 - ニコ・ゴンサレスがクロスバー直撃！ アルゼンチン人の見事な右足シュートがペナルティーエリアの外から放たれ、ボールはバーをかすめた。

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  • 試合記録

    サッスオーロ対ユヴェントス 2-2

    得点者: 65分 エスポジト（S）、82分 ジェグロヴァ（J）、89分 ボウイ（S）、90+1分 ジェグロヴァ（J）


    サッスオーロ（4-3-3）：ムリッチ；チンクエグラーノ、レイセン、イゼス（81分 カレタ＝カル）、ドイグ；リパニ（55分 バコラ）、マティッチ、トルストヴェット（70分 アジッチ）；ベラルディ（70分 ドミンゲス）、エスポジト（70分 ボウイ）、ロリアンテ。監督 アクイラーニ


    ユヴェントス（4-2-3-1）: ヴィカーリオ；カルル、ブレーメル、ルクミ（46分 ケリー）、チェリク；ドウグラス・ルイス、コープマイネルス（71分 サール）；コンセイソン（60分 ジェグロヴァ）、ニコ・ゴンサレス（60分 ヴォルテマーデ）、アライベゴヴィッチ（87分 オボアヴォドゥオ）；コロ・ムアニ。監督 スパレッティ


    警告: ルクミ（J）、リパニ（S）、ドウグラス・ルイス（J）

    退場: -

    アシスト: マティッチ（S）、バコラ（S）、コロ・ムアニ（J）

    主審: サッキ

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