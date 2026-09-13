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ライブ
US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

翻訳者：

元アジッチが後半49分にユヴェントスへ痛恨弾、サッスオーロが土壇場で3-2勝利

サッスオーロ 対 ユヴェントス
サッスオーロ
ユヴェントス
セリエ A

セリエA第4節をLIVEで一緒に振り返ろう。

セリエA第4節

サッスオーロ 3-2 ユヴェントス

得点者：65分 エスポジト（S）、82分 ジェグロヴァ（J）、89分 ボウイ（S）、90＋1分 ジェグロヴァ（J）、90＋4分 アジッチ（J）。


ルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスは、ホームで行われたミラン戦で土壇場に追いついて引き分けた後、リーグ3勝目を目指して再びピッチに立つ。セリエA第4節の一戦は、レッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムで20時45分に開催され、相手はアルベルト・アクイラーニ率いるサッスオーロ。サッスオーロはここまで勝点4で、1勝1分け1敗となっている。ユヴェントスの目標は、明日に試合を控えるインテルとローマを前に、首位のラツィオに勝点10で並ぶことだが、簡単な相手ではない。ランダル・コロ・ムアニはリーグ初ゴールを狙う。一方のサッスオーロでは、ユヴェントスからのレンタルで加入しているアジッチに注目で、こちらは当初ベンチスタートとなる。



  • ゴールとハイライト：

    90+4分 - サッスオーロが土壇場で3-2、アジッチ！ ユヴェントスからのレンタルで加入している元所属選手が、守備陣が不在だったユヴェントスの隙を突いた高速カウンターからロリアンテのパスを受ける。モンテネグロ人MFは右に持ち替えてヴィカーリオを沈め、ネロヴェルディが最後の最後で勝ち切った。


    90+1分 - ジェグロヴァの同点弾！ 再びこのコソボ代表がボールを受け、左足に持ち替えてニアサイドへシュート。ムリッチは明らかに対応を誤り、届かない。ユヴェントスが2-2に追いつく。


    89分 - サッスオーロが追加点、ボウイ！ バコラの見事なプレー。左サイドでブレーメルをかわして突破し、中央へ折り返すと、元エラス・ヴェローナのボウイが左足で正確にポスト際へ流し込み、ネロヴェルディが2-1とした。


    84分 - ヴォルテマーデが追加点の絶好機を逃す。好位置でのCKからヘディングを放つも、枠を外した。


    83分 - アライベゴヴィッチの素晴らしいプレー。左を突破してカーブをかけたシュートを放つが、ムリッチがCKに逃れる。


    82分 - ユーヴェの同点弾、ジェグロヴァ！ 左からのクロスに対し、ムリッチがコロ・ムアニの前でパンチング。こぼれ球がこのコソボ代表のもとへ渡り、左足に切り返して強烈なシュートを突き刺した。


    74分 - サッスオーロの追加点は取り消し！ 元所属選手のアジッチが微妙な位置で裏へ抜け出し、チンクエグラーノへラストパス。チンクエグラーノはネットを揺らしたが、アジッチは明らかにオフサイドだった。


    69分 - ユヴェントスはドウグラス・ルイスがエリア外から強烈な右足シュートを放って同点に迫るが、ムリッチがCKに逃れる。


    65分 - サッスオーロが先制、エスポジト！ ベラルディとマティッチの素早い連係から、セルビア人MFが見事なスルーパスを元インテルのエスポジトへ通す。ヴィカーリオと1対1になったエスポジトは右足で冷静に決め、1-0とした。カルルがオンサイドにしていた。


    61分 - 再びアライベゴヴィッチ。再びエリア外から右足で狙うが、またしてもムリッチがセーブ。


    47分 - サッスオーロもすぐさま反撃。ベラルディが左足でカーブをかけたシュートを放つが、ヴィカーリオがしっかり反応してCKへ逃れる。


    46分 - アライベゴヴィッチがドリブルで持ち込み、エリア手前から右足でシュート。ムリッチがCKに逃れる。


    44分 - 再びコンセイソンが右サイドから危険なクロスを送るが、合わせるFWはいない。


    37分 - エスポジトがエリア外から見事な右足シュートを放つが、ボールはわずかに枠の外。


    36分 - コロ・ムアニが右を抜け出して中央へ送るが、コンセイソンはムリッチに先に触られる。


    33分 - コープマイネルスに決定機も生かせず。コンセイソンが左を突破して中央へクロスを送り、走り込んだオランダ人MFが左足で合わせるが、シュートは正面かつ弱かった。


    27分 - エリア際でベラルディとエスポジトがワンツー。ネロヴェルディのキャプテンは最後のところでヴィカーリオの飛び出しに阻まれた。


    15分 - 左サイドでアライベゴヴィッチが見事なプレー。シザースから危険なクロスを送るが、合わせる選手はいない。


    7分 - ベラルディのプレー。中央左寄りでゴールへ向かって仕掛け、エリア内へ侵入してボールを動かすが、ルクミがうまく体を入れてボールとの間に入り、ヴィカーリオの飛び出しを助けた。


    3分 - ニコ・ゴンサレスがクロスバー直撃！ アルゼンチン代表がエリア外から右足で強烈なシュート。ボールはバーをかすめた。

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  • 試合記録

    サッスオーロ 3-2 ユベントス

    得点者：65分 エスポジト（S）、82分 ジェグロヴァ（J）、89分 ボウイ（S）、90+1分 ジェグロヴァ（J）、90+4分 アジッチ（J）


    サッスオーロ（4-3-3）：ムリッチ；チンクエグラーノ、レイセン、イドゼス（81分 カレタ＝カル）、ドイグ；リパニ（55分 バコラ）、マティッチ、トルストベット（70分 アジッチ）；ベラルディ（70分 ドミンゲス）、エスポジト（70分 ボウイ）、ロリアンテ。監督 アクイラーニ


    ユベントス（4-2-3-1）：ビカーリオ；カルル、ブレーメル、ルクミ（46分 ケリー）、チェリク；ドウグラス・ルイス、コープマイネルス（71分 サール）；コンセイソン（60分 ジェグロヴァ）、ニコ・ゴンサレス（60分 ヴォルテマーデ）、アライベゴヴィッチ（87分 オボアヴォドゥオ）；コロ・ムアニ。監督 スパレッティ


    警告：ルクミ（J）、リパニ（S）、ドウグラス・ルイス（J）、レイセン（S）。

    退場：-

    アシスト：マティッチ（S）、バコラ（S）、コロ・ムアニ（J）、ロリアンテ（S）。

    主審：サッキ

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