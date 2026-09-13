90+4分 - サッスオーロが土壇場で3-2、アジッチ！ ユヴェントスからのレンタルで加入している元所属選手が、守備陣が不在だったユヴェントスの隙を突いた高速カウンターからロリアンテのパスを受ける。モンテネグロ人MFは右に持ち替えてヴィカーリオを沈め、ネロヴェルディが最後の最後で勝ち切った。





90+1分 - ジェグロヴァの同点弾！ 再びこのコソボ代表がボールを受け、左足に持ち替えてニアサイドへシュート。ムリッチは明らかに対応を誤り、届かない。ユヴェントスが2-2に追いつく。





89分 - サッスオーロが追加点、ボウイ！ バコラの見事なプレー。左サイドでブレーメルをかわして突破し、中央へ折り返すと、元エラス・ヴェローナのボウイが左足で正確にポスト際へ流し込み、ネロヴェルディが2-1とした。





84分 - ヴォルテマーデが追加点の絶好機を逃す。好位置でのCKからヘディングを放つも、枠を外した。





83分 - アライベゴヴィッチの素晴らしいプレー。左を突破してカーブをかけたシュートを放つが、ムリッチがCKに逃れる。





82分 - ユーヴェの同点弾、ジェグロヴァ！ 左からのクロスに対し、ムリッチがコロ・ムアニの前でパンチング。こぼれ球がこのコソボ代表のもとへ渡り、左足に切り返して強烈なシュートを突き刺した。





74分 - サッスオーロの追加点は取り消し！ 元所属選手のアジッチが微妙な位置で裏へ抜け出し、チンクエグラーノへラストパス。チンクエグラーノはネットを揺らしたが、アジッチは明らかにオフサイドだった。





69分 - ユヴェントスはドウグラス・ルイスがエリア外から強烈な右足シュートを放って同点に迫るが、ムリッチがCKに逃れる。





65分 - サッスオーロが先制、エスポジト！ ベラルディとマティッチの素早い連係から、セルビア人MFが見事なスルーパスを元インテルのエスポジトへ通す。ヴィカーリオと1対1になったエスポジトは右足で冷静に決め、1-0とした。カルルがオンサイドにしていた。





61分 - 再びアライベゴヴィッチ。再びエリア外から右足で狙うが、またしてもムリッチがセーブ。





47分 - サッスオーロもすぐさま反撃。ベラルディが左足でカーブをかけたシュートを放つが、ヴィカーリオがしっかり反応してCKへ逃れる。





46分 - アライベゴヴィッチがドリブルで持ち込み、エリア手前から右足でシュート。ムリッチがCKに逃れる。





44分 - 再びコンセイソンが右サイドから危険なクロスを送るが、合わせるFWはいない。





37分 - エスポジトがエリア外から見事な右足シュートを放つが、ボールはわずかに枠の外。





36分 - コロ・ムアニが右を抜け出して中央へ送るが、コンセイソンはムリッチに先に触られる。





33分 - コープマイネルスに決定機も生かせず。コンセイソンが左を突破して中央へクロスを送り、走り込んだオランダ人MFが左足で合わせるが、シュートは正面かつ弱かった。





27分 - エリア際でベラルディとエスポジトがワンツー。ネロヴェルディのキャプテンは最後のところでヴィカーリオの飛び出しに阻まれた。





15分 - 左サイドでアライベゴヴィッチが見事なプレー。シザースから危険なクロスを送るが、合わせる選手はいない。





7分 - ベラルディのプレー。中央左寄りでゴールへ向かって仕掛け、エリア内へ侵入してボールを動かすが、ルクミがうまく体を入れてボールとの間に入り、ヴィカーリオの飛び出しを助けた。





3分 - ニコ・ゴンサレスがクロスバー直撃！ アルゼンチン代表がエリア外から右足で強烈なシュート。ボールはバーをかすめた。