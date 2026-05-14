火曜日の記者会見の翌日、79歳の彼はテレビ局「LA SEXTA」に出演。スペインで有名な司会者ホセップ・ペドレロールの質問に答え、レアル・マドリードが今夏補強する意向を明かした。
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「優秀な選手がいれば、必ず獲得する」：フロレンティーノ・ペレス会長、レアル・マドリードの積極的な補強を表明
「もちろん補強はある」とペレスは語った。「我々は常に最高の選手を獲得してきた。フィーゴ、ジダン、ロナウド、ベッカム、そしてクリスティアーノ・ロナウド、カカ、ベンゼマを獲得した。優れた選手がいれば獲得する」
ただし、ペレスは具体的な名前は挙げなかった。マンチェスター・シティと2034年までの長期契約を結ぶアーリング・ハーランドの噂について問われると、彼は慎重だった。「その件にはコメントしない。スポーツ部門の役割だ。 私は関与しない」と語った。
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レアル・マドリードの選手たちは権力を持ちすぎているのか？「決定権は監督にある」
レアル・マドリードのチーム内には多くの緊張が走っており、最近では選手の退団説も浮上していた。その中には、オーレリアン・チュアメニとの衝突により頭部外傷を負ったフェデリコ・バルベルデの名前も挙がっていた。これは、ここ数週間メディアを賑わせたロッカールーム内の爆発的な緊張感の、まさに最悪の局面であった。 だがペレスは「選手たちは皆仲が良い」と主張する。 練習中の口論はどのクラブでも日常茶飯事だ。「だが、今回の報道のような悪意はない」と断言した。ロッカールームの出来事をメディアに漏らした選手がいるとされ、ペレスは記者会見で名前を挙げずともその「内通者」を知っていると明かした。
また、ペレスは「権力は監督にある」と語り、一部報道で取りざたされたシャビ・アロンソや後任アルベロアへの選手の影響力を否定した。 「なぜ当時（最初の任期終了時）、私が『選手たちを躾け損ねた』と言ったのか、自分でも分からない。私は一度も選手と話をしたことがない。ムバッペがここに来てからも、一度もだ。まあ、練習で彼を見かけたら、挨拶はするけどね」
アルベロアの任期は残りわずかとの報道があり、後任にはジョゼ・モウリーニョが有力視されている。ペレス会長は沈黙を保つが、モウリーニョの復帰を望んでいるとされ、その厳しい指導が評価されている。
ヴィニシウス、新契約か？「急ぐ必要はない」
ペレス会長は、ビニシウス・ジュニアとの契約延長がまだ決まっていないことにも言及した。ブラジル人は1年以上前から近いうちに新契約にサインすると公言していた。 「契約延長を急ぐ必要はない」とペレス会長は述べ、来季終了後に無償移籍する可能性も認識している。会長は「彼には来季いっぱい契約が残っている。契約延長は私の決定事項ではないが、私はビニシウスをレアル・マドリードの最高の選手の一人だと考える」と語った。
その「最高の選手」とはキリアン・エムバペを指し、彼とヴィニシウスとの関係はぎくしゃくしていると言われる。2024年夏にエムバペが加入して以降、レアル・マドリードはタイトルを獲得できていない。ペレス会長は、その責任の一部は審判にあると主張。FCバイエルン・ミュンヘンとの準々決勝第2戦でエドゥアルド・カマヴィンガが退場した判定について、改めて不満を表明した。 「判定のせいで素晴らしい準決勝、そして決勝のチャンスを失った。審判に悪意はなかったが、4分前にイエローカードを出したことを忘れていた。気づいていればカードは出さなかっただろう」と語り、バイエルンの選手も同様の意見を述べていた。