「優秀な選手がいれば、必ず獲得する」：フロレンティーノ・ペレス会長、レアル・マドリードの積極的な補強を表明

レアル・マドリードのチーム内には多くの緊張が走っており、最近では選手の退団説も浮上していた。その中には、オーレリアン・チュアメニとの衝突により頭部外傷を負ったフェデリコ・バルベルデの名前も挙がっていた。これは、ここ数週間メディアを賑わせたロッカールーム内の爆発的な緊張感の、まさに最悪の局面であった。 だがペレスは「選手たちは皆仲が良い」と主張する。 練習中の口論はどのクラブでも日常茶飯事だ。「だが、今回の報道のような悪意はない」と断言した。ロッカールームの出来事をメディアに漏らした選手がいるとされ、ペレスは記者会見で名前を挙げずともその「内通者」を知っていると明かした。

また、ペレスは「権力は監督にある」と語り、一部報道で取りざたされたシャビ・アロンソや後任アルベロアへの選手の影響力を否定した。 「なぜ当時（最初の任期終了時）、私が『選手たちを躾け損ねた』と言ったのか、自分でも分からない。私は一度も選手と話をしたことがない。ムバッペがここに来てからも、一度もだ。まあ、練習で彼を見かけたら、挨拶はするけどね」

アルベロアの任期は残りわずかとの報道があり、後任にはジョゼ・モウリーニョが有力視されている。ペレス会長は沈黙を保つが、モウリーニョの復帰を望んでいるとされ、その厳しい指導が評価されている。