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「優勝できなかったことがむしろプラスになった」。バイエルン・ミュンヘンでの苦いデビューシーズンが、W杯制覇を狙うイングランド代表FWハリー・ケインに何をもたらしたか。
コンパニへの支持
バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニー監督は、エースストライカーのコンディションと影響力を過小評価していない。イングランド代表主将が終盤に調子を落とすという懸念はあるが、ベルギー人監督は今シーズン、彼に新たな姿を見出している。「過去のシーズンで調子を落としたか？私は見ていない」とコンパニー監督は語った。 「彼が疲れている、毎年こうなるという言い方はやめよう。事実ではない。私は彼の影響力を目の当たりにしてきた。彼は今、あるべき場所に立っている」
この評価は2025-26シーズンにバイエルンでマークした61得点が裏付けている。ユーロ2024で「足が重い」とされたが、日々トレーニングを見るバイエルンスタッフは通説を否定している。
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不幸中の幸い
皮肉にも、ミュンヘンで即座にタイトルを獲得できなかったことが、現在のケインの闘志に火をつけた。トッテナムで長年タイトルから遠ざかっていた彼は、ドイツでの初年度も無冠に終わり、SNSで嘲笑された。しかし、近しい筋によると、その経験が彼の決意を固めたという。 関係者はデイリー・メールに「初年度無冠がむしろ好転材料となった。マンチェスター・シティのグアルディオラ初年度と同じだ。ハリーは常に勝者だったが、今は目の色が違う」と語った。
別の関係者は「プレミアリーグの派閥から解放され、頭も体もベストだ。心配事は何もない」と語った。
その後、ケインはブンデスリーガ2連覇とDFBポカール制覇を達成。タイトル獲得で自信を深め、国内外での評価は一変した。本人もイングランド代表のW杯初戦前に「ここ数年で私を見る目は変わった」と語っている。 タイトルを取ったことで、外から見られる目も、チームメイトから見られる目も少し変わったと思う」
ドイツのライフスタイルがもたらすメリット
プレミアリーグの激しい試合から離れたことで、ケインは北ロンドンでは得られなかった体力を維持できるようになった。 ブンデスリーガは18チーム制でウィンターブレイクもあり、彼は体力を回復できた。ドイツ紙『BILD』の記者クリスチャン・ファルクは「プレミアリーグの選手たちがシーズン終盤に疲れるのは当たり前だ。だがハリーは今ドイツでプレーしている。彼は家族と過ごしたウィンターブレイクを楽しみ、今は体調がすごく良いと言っていた。
帰国前に彼はこう言った。「これはバイエルンのタイトルだ。でも次はドイツのためじゃないぞ！」 イングランドには朗報だが、我々には悪材料だ。信じてほしい、彼は絶好調だ。今回の大会では、最高のケインが見られるだろう。彼は決勝でドイツと戦いたいと言っていた。だが、我々には彼がいなくて、君たちにはいるんだ！」
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卓越性への個人的な取り組み
ケインは最高のコンディションを維持するため、クラブの練習だけに頼っていない。スペイン人の個人フィジオであるアレハンドロ・エロリアガ博士など、独自のスポーツ科学チームに多額投資している。「彼は天才だ」と事情通は『ザ・メール』紙に語った。「彼は、あなたの腕にある、足首につながっている神経を見つけ出すだろう！」
水曜日の夕方、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は2026年ワールドカップ初戦でクロアチアと対戦する。ファンはケインがクラブでの得点力を代表戦でも発揮することを期待している。