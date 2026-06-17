バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニー監督は、エースストライカーのコンディションと影響力を過小評価していない。イングランド代表主将が終盤に調子を落とすという懸念はあるが、ベルギー人監督は今シーズン、彼に新たな姿を見出している。「過去のシーズンで調子を落としたか？私は見ていない」とコンパニー監督は語った。 「彼が疲れている、毎年こうなるという言い方はやめよう。事実ではない。私は彼の影響力を目の当たりにしてきた。彼は今、あるべき場所に立っている」

この評価は2025-26シーズンにバイエルンでマークした61得点が裏付けている。ユーロ2024で「足が重い」とされたが、日々トレーニングを見るバイエルンスタッフは通説を否定している。