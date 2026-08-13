バイエルンのCBターは、バイエルンの巨人との2年目のシーズン開幕を心待ちにしている。非常に成功したデビューイヤーを経て、ドイツ代表DFはすでにさらなるタイトル獲得に照準を合わせている。

バイエルンは現在、宿敵ドルトムントとのDFLスーパーカップに向けた準備を進めている。この伝統的なシーズン幕開けの一戦は、ターとチームメートにとって、国内での支配力をいきなり示す絶好の機会となる。

「タイトルを獲ることは、いつだって特別なことだ」とターは語った。「そして、このタイトルはシーズン中のほかのタイトルとは違う。結局のところ、僕たちは素晴らしい昨シーズンを戦った。だからこそ、今シーズンの最初にこのタイトルを勝ち取ることができる。そう、いつだって、いつだって特別なものなんだ。もちろん、僕たちは勝つためにそこへ行く」