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「優勝するために行く」 バイエルンが今季初タイトルを狙う中、ジョナタン・ターがボルシア・ドルトムントに強気の警告
ター、バイエルンでの第2章へ準備完了
バイエルンのCBターは、バイエルンの巨人との2年目のシーズン開幕を心待ちにしている。非常に成功したデビューイヤーを経て、ドイツ代表DFはすでにさらなるタイトル獲得に照準を合わせている。
バイエルンは現在、宿敵ドルトムントとのDFLスーパーカップに向けた準備を進めている。この伝統的なシーズン幕開けの一戦は、ターとチームメートにとって、国内での支配力をいきなり示す絶好の機会となる。
「タイトルを獲ることは、いつだって特別なことだ」とターは語った。「そして、このタイトルはシーズン中のほかのタイトルとは違う。結局のところ、僕たちは素晴らしい昨シーズンを戦った。だからこそ、今シーズンの最初にこのタイトルを勝ち取ることができる。そう、いつだって、いつだって特別なものなんだ。もちろん、僕たちは勝つためにそこへ行く」
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直感を信じ、受け入れられていると感じること
チームへのスムーズな適応を振り返ったターは、最終的に現ドイツ王者への加入を決断したことに大きな満足感を示した。この統率力あるDFは、瞬く間にミュンヘンで欠かせない存在としての地位を確立した。
「自分自身に対して言うなら、自分の直感と決断を信じることだと思う。ここに来るという決断は正しかったと感じているし、1年目は素晴らしいものだった」と説明した。
「ここに来て、ありのままの自分でいられたこと、自分がそのままの自分としていられたこと、そして選手としてだけでなく一人の人間としても受け入れてもらえたことは、自分にとって特別だった。今季もそれを大事にして、さまざまなことに取り組み続けたいと思っている。もっと良くできることは常にある。だが、そうだね、それが一番の焦点だ。
リーダーシップの発揮と守備面の目標
加入から丸1年の経験を積んだタが、今やロッカールーム内でさらに大きな責任を担う準備が整った。チームの守備陣における明確な戦術的目標についても語っている。
「自分にとって重要なことの一つは、チーム内でリーダーとしての役割をさらに成長させることだと思っている」とタは話した。「1年目は常に順応しなければならないし、新しいチームでもあるから、どうフィットするかを見極める必要がある。でも最終的には、ピッチ内外でほかのリーダーたちとともに、自分のリーダーとしての役割を果たせるという感覚があった。
「もちろん、そこは取り組んでいきたい。そして、ピッチ上のことを含めて細かな部分もたくさんある。自分自身に言い聞かせたことの一つ、そして守備陣、DFグループにも伝えた目標の一つは、これ以上失点したくないということだ。昨季より失点を減らしたい。そのために取り組んでいく」
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ジグナル・イドゥナ・パルクで決戦へ
バイエルンの守備の粘り強さは、8月22日土曜日に敵地でボルシア・ドルトムントと対戦する際、いきなり試されることになる。大きな注目を集めるこの一戦は、シグナル・イドゥナ・パルクの敵対的な観衆の前で行われる。
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