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「優れた監督であり、素晴らしい人物だ」。バイエルン・ミュンヘンはヴィンセント・コンパニを「手放せない」と評価。会長は彼がクラブ全体を「真に強化する」と説明した。
バイエルン、コンパニの退団説を否定
グアルディオラ監督の去就が不透明なマンチェスター・シティが、コンパニの復帰を検討しているとの報道がある。しかしバイエルンは、2029年まで契約を結ぶコンパニを手放すつもりはない。
バイエルンのハイナー会長は、コンパニがイングランドへ戻る可能性を否定した。昨年10月、コンパニは2029年までの契約延長に合意。元バーンリー監督は、ドイツ最大クラブのプレッシャーの中でもアリアンツ・アレーナで確固たる地位を築いている。
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ハイナーがコンパニーの影響力を称賛
『Sport Bild』の取材でハイナーは、他クラブの関心を冗談交じりに語りつつ、コンパニーに対するバイエルンの姿勢を明確にした。また、同監督のプロ意識と仕事への姿勢を称賛し、それがクラブ全体に影響を与えていると述べた。
「他クラブが接触しても構わない」とハイナーは笑った。「選手は『売れない』と言われるが、コンパニーの場合、移籍金はない。まさに『売れない』選手だ。ヴィンセントは2029年まで契約があり、それが我々の安心材料だ。できればもっと長くいてほしい。彼はここで我々と名を上げた。
彼は朝一番でサベナー通りへ行き、最後に帰る。アウェー戦の帰路でも機内で試合映像を確認し、スタッフと即座に分析する。その勤勉さはクラブ全体に刺激を与えている。
契約延長はマンチェスター・シティを阻むためではなく、彼の成果と継続的な指導を望んだからです。将来、彼が古巣で指揮を執る可能性はありますが、今は家族とともにミュンヘンで幸せに暮らしています。」
バイエルンはコンパニを中心にチームを構築している。
監督が次々と交代した混乱期を経て、バイエルンはコンパニがチームに安定とアイデンティティを取り戻したと確信している。クラブは、彼の攻撃的なスタイルと厳しい指導方針を、長期的な将来にとって重要な要素だと考えている。
「オットマー・ヒッツフェルトは、監督にとって最も重要なのは『本物であること』だと語った」と彼は続けた。「ヴィンセントはまさに『本物』だ。親しみやすいが、常に誠実だ。
選手たちは彼の下で自分の立場を明確に理解している。その姿勢と卓越した専門知識が鍵だ。彼は優れた監督であり、素晴らしい人間でもある。常に礼儀正しいが、トレーニングや試合で思い通りにいかない時には毅然とした態度を示すことができる。」
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バイエルン、国内2冠を狙う
バイエルンは土曜のオリンピアシュタディオンでのDFBポカール決勝でシュトゥットガルトに勝ち、国内2冠を目指す。ブンデスリーガ連覇に続き、カップ戦制覇はコンパニ監督の構想への信頼を強める。