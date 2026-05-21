『Sport Bild』の取材でハイナーは、他クラブの関心を冗談交じりに語りつつ、コンパニーに対するバイエルンの姿勢を明確にした。また、同監督のプロ意識と仕事への姿勢を称賛し、それがクラブ全体に影響を与えていると述べた。

「他クラブが接触しても構わない」とハイナーは笑った。「選手は『売れない』と言われるが、コンパニーの場合、移籍金はない。まさに『売れない』選手だ。ヴィンセントは2029年まで契約があり、それが我々の安心材料だ。できればもっと長くいてほしい。彼はここで我々と名を上げた。

彼は朝一番でサベナー通りへ行き、最後に帰る。アウェー戦の帰路でも機内で試合映像を確認し、スタッフと即座に分析する。その勤勉さはクラブ全体に刺激を与えている。

契約延長はマンチェスター・シティを阻むためではなく、彼の成果と継続的な指導を望んだからです。将来、彼が古巣で指揮を執る可能性はありますが、今は家族とともにミュンヘンで幸せに暮らしています。」