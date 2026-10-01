『The Athletic』によると、サリバンは番組『Predator: The Billionaire Football Boss』をめぐり、BBCに対して高等法院に名誉毀損の訴えを起こした。このドキュメンタリーでは、1980年代から1990年代にかけてのサリバンの行為に関して、7人の女性による申し立てが取り上げられていた。

サリバンは一切の不正行為を否定しており、1億5000万ポンドの損害賠償を求めている。さらに、英国の名誉毀損法第13条を根拠に、BBCのプラットフォームからこのドキュメンタリーの削除を強制し、申し立てのさらなる公表を差し止める裁判所命令も求めている。BBCはこの件についてコメントを控えた。