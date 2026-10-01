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翻訳者：
億万長者で元ウェストハム共同オーナーのデイヴィッド・サリヴァン氏、性的不正行為に関するドキュメンタリーをめぐりBBCを相手取り1億5000万ポンドの訴訟を提起
BBCに対する法的措置
『The Athletic』によると、サリバンは番組『Predator: The Billionaire Football Boss』をめぐり、BBCに対して高等法院に名誉毀損の訴えを起こした。このドキュメンタリーでは、1980年代から1990年代にかけてのサリバンの行為に関して、7人の女性による申し立てが取り上げられていた。
サリバンは一切の不正行為を否定しており、1億5000万ポンドの損害賠償を求めている。さらに、英国の名誉毀損法第13条を根拠に、BBCのプラットフォームからこのドキュメンタリーの削除を強制し、申し立てのさらなる公表を差し止める裁判所命令も求めている。BBCはこの件についてコメントを控えた。
- AFP
深刻な財政的、個人的影響
サリバンはBBCが苦情に関する要素について「真実に対して向こう見ずな無関心を示し、意図的に見ようとしなかった」と主張している。サリバンは、同局が「この7件の証言の集まりを、争いのある裏付けのない過去の苦情としてではなく……30年にわたり途切れることのない犯罪的な性的搾取の決定的証拠として提示した」と述べた。
また、放送は「自身が広範に保有する商業用不動産、プライベート・エクイティ、企業投資のポートフォリオに対し、即時かつ深刻な商業的疎遠化、銀行取引の混乱、そして金額で測定可能な経済的破壊をもたらした」とし、その一方で医学的に確認された自身の苦痛は無視されたと主張している。
ウェストハムから身を引く
サリバンは「私生活に関する」疑惑を受け、ウェストハムでの職務から退いた。この疑惑について本人は「事実と異なる」と強く否定している。クラブは取締役辞任を認めるとともに、「重大な過去の疑惑がまもなく報じられる」と通知を受けていたことを明らかにした。
ただ、ウェストハムは「いずれの疑惑もウェストハム・ユナイテッドやその運営には関係していない」と即座に明確化した。クラブの立場に同調する形で、サリバンも「いずれの疑惑も、私の30年以上にわたるフットボール界での活動には関係していない」と付け加えた。そして、自身が過去にアダルト・エンターテインメント業界で事業を手がけていたことを踏まえ、こうした告発は「残念ながら避けられないものだ」と退けた。
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サリバンの次は何か？
サリバンは依然としてウェストハムの38.8％の株式を保有しているが、報道によれば、そのチャンピオンシップのクラブにおける保有株の売却に前向きだという。高等法院は今後、この名誉毀損訴訟の結論を下すことになり、サリバンとBBCの間で長期にわたる法廷闘争に発展する可能性がある。
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