ユヴェントスはUEFAヨーロッパリーグ第2節で、バライードスを本拠地とするセルタ・ビーゴと対戦する。ユヴェントスにとっては、欧州大会で最も記憶に残る敗退劇の一つを喫した場所への再訪となる。両クラブが最後に対戦したのは1999-2000シーズンのUEFAカップ・ベスト16。セルタは第1戦の0-1での敗戦を覆し、スペインでユヴェントスに4-0で大勝した。

ユヴェントスは初戦でNECナイメヘンを5-0で圧倒しており、現在の調子ではセルタを大きく上回って木曜日の一戦を迎える。

セルタのベテラン、イアゴ・アスパスは、ユヴェントスの来訪によってビーゴに特別な思い出がよみがえると認めた。