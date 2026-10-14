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「僕は観客席にいた！」イアゴ・アスパス、感慨深い欧州の一夜を前にユヴェントスへ警告
ユヴェントス、欧州の舞台で歴史的な挫折を味わった地に戻る
ユヴェントスはUEFAヨーロッパリーグ第2節で、バライードスを本拠地とするセルタ・ビーゴと対戦する。ユヴェントスにとっては、欧州大会で最も記憶に残る敗退劇の一つを喫した場所への再訪となる。両クラブが最後に対戦したのは1999-2000シーズンのUEFAカップ・ベスト16。セルタは第1戦の0-1での敗戦を覆し、スペインでユヴェントスに4-0で大勝した。
ユヴェントスは初戦でNECナイメヘンを5-0で圧倒しており、現在の調子ではセルタを大きく上回って木曜日の一戦を迎える。
セルタのベテラン、イアゴ・アスパスは、ユヴェントスの来訪によってビーゴに特別な思い出がよみがえると認めた。
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アスパス、2000年にセルタがユヴェントスを圧倒する姿を見た当時を振り返る
試合を前に報道陣に語ったアスパスは、子どもの頃、セルタがユヴェントスに挙げた歴史的な勝利をバライードスのスタンドから見ていたと明かした。「素晴らしい試合で、とても特別だ。でも、リーグフェーズの8試合のうちの1試合にすぎない」とアスパスは語った。
「あの日、僕はバライードスのスタンドにいた。今はピッチに立つのだから、なおさら特別だ」
「これからは1試合ずつ勝ち点3を獲得し、ファンに喜んでもらえるものを見せなければならない」
ユベントスを待ち受ける、ボール保持率の大きな差
ユヴェントスは、第1節にセルタがパス成功率92％を記録した戦術的な布陣への対応を迫られる。この成功率は大会最高だった。元フィオレンティーナのDFマルコス・アロンソもセルタの一員だが、過去5度の対戦でユヴェントスに一度も勝てていない。
一方、ユヴェントスは中盤での主導権と、好調なランダル・コロ・ムアニの決定力を武器に、ホームのセルタの守備を崩そうとする。
ユヴェントスは今季のヨーロッパリーグで初の連勝を目指す。
- AgenciaLOF
リーグフェーズの争いで重要な勝ち点が懸かる
セルタは欧州大会で3連敗中だが、欧州大会のホーム初戦では過去9試合無敗を維持しており、ユヴェントスにとって手強い相手となる。
ユヴェントスはスペインで好結果を収めれば、決勝トーナメントへの自動進出に向けて着実に前進できる。
試合は木曜夜、バライードスでキックオフを迎える。
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