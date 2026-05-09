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「僕は直感でプレーする」-ブレントフォード戦で得点を挙げたマンチェスター・シティのジェレミー・ドクは、調子が上がっている理由を語り、プレースタイルが変わったという見方を否定した。
ドクは、その見事なゴールを直感の賜物だと語った
ドクはエティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティの勝利の原動力となり、個人技で先制点。その後、ハーランドとマルムシュが加点した。試合後、ドクは1時間にわたってブレントフォードの粘り強い守備を破り、均衡を破った瞬間を振り返った。
「エバートン戦のゴールに少し似ています。ショートコーナーの予定でした。マークを外してスペースを見つけ、ボールが戻ってきたときペナルティエリア内にいて、シュートスペースがあると判断。迷わず打ち、決まって嬉しいです」とドクはBBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語った。
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ベルギーのスター、スタイルの変化を否定
ここ数週間、最終ラインでのプレーはより決定力があり、月曜日のエバートン戦でも重要な同点弾を奪った。それでもドクは、自分のプレースタイルが根本的に変わったという見方を即座に否定した。元レンヌの選手は、唯一の違いは、本来のスタイルがようやく安定して結果につながっているだけだと考えている。
「僕は直感でプレーする。今日はそれがうまくいった。ゴールを決めたが、いつもとやっていることは同じだ。ただ、今はゴールが決まっているだけだ。 「僕は変わっていない」とドクは説明した。「最初のチャンスの後、右サイドバックが僕の右足を封じようとしたから、右サイドを広げてスピードを生かした。ゴールシーンでは内側に切り込むスペースを感じて、シュートを打った」
チームワークと「マルムシュ」の要素
ドクは自身の活躍よりチームの総力戦を称え、エジプト人FWオマル・マルムシュのゴールに言及した。
「先制点でスペースができ、2点目を奪えました。安堵と喜びがあります。ゴールが必要だったのも事実です。オマールが得点できて嬉しいです。彼は努力してきたので、彼のためにも嬉しいです」とベルギー人選手は語った。
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次は何が待っているのでしょうか？
今夜の勝利でシティは首位のアーセナルに2ポイント差とした。
シティはホームでクリスタル・パレス、アウェイでボーンマス、再びホームでアストン・ヴィラと対戦。アーセナルはアウェイでウェストハムとバーンリー、最後にアウェイでクリスタル・パレスと戦う。