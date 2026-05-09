「僕は直感でプレーする」-ブレントフォード戦で得点を挙げたマンチェスター・シティのジェレミー・ドクは、調子が上がっている理由を語り、プレースタイルが変わったという見方を否定した。

ここ数週間、最終ラインでのプレーはより決定力があり、月曜日のエバートン戦でも重要な同点弾を奪った。それでもドクは、自分のプレースタイルが根本的に変わったという見方を即座に否定した。元レンヌの選手は、唯一の違いは、本来のスタイルがようやく安定して結果につながっているだけだと考えている。

「僕は直感でプレーする。今日はそれがうまくいった。ゴールを決めたが、いつもとやっていることは同じだ。ただ、今はゴールが決まっているだけだ。 「僕は変わっていない」とドクは説明した。「最初のチャンスの後、右サイドバックが僕の右足を封じようとしたから、右サイドを広げてスピードを生かした。ゴールシーンでは内側に切り込むスペースを感じて、シュートを打った」