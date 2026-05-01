Getty Images Sport
翻訳者：
「僕は彼のキャプテンじゃなかった」――エリック・テン・ハグ監督がハリー・マグワイアからマンチェスター・ユナイテッドのキャプテンマークを剥奪した理由と、イングランド代表DFがその決定にどう反応したか
オールド・トラッフォードの権威
テン・ハグ監督は2023-24シーズンに向けてマグワイアをキャプテンから解任し、マンチェスター・ユナイテッドのロッカールームで絶対的な権威を示した。リサンドロ・マルティネスやラファエル・ヴァランにポジションを奪われ、このディフェンダーの先発機会は大幅に減っていた。監督は後任をチーム投票で選ぶ案を拒否し、決定権は自分だけにあると主張した。
- Getty Images Sport
余波への対応
『My Best Coach』のインタビューで、マグワイアは苦境にあったマンチェスター・ユナイテッドで受けた厳しい批判と、テン・ハグ監督との会話について語った。彼は外部からのプレッシャーや指導体制の変化を振り返り、こう述べた。「僕は何も心配していない。何にも動じない。 世間知らずだった。マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンとしてひどいシーズンを送っても、それが普通だと思っていたから、その世間知らずさが逆に助けになった。
「キャプテンなら批判は自分に降りかかるものだし、それが彼らの仕事だと思っていた。数年後に振り返って、少し行き過ぎだと気づいた。もはやすべてが『クリック数稼ぎ』のためだけだった。家族にとってはもっと辛かっただろう。」
今週の『My Best Coach』はYouTubeと各ポッドキャストプラットフォームで配信中。
行き詰まった関係
2020年1月にアシュリー・ヤングからキャプテンマークを引き継いだこのディフェンダーは、出場時間が減るにつれ監督との関係が悪化したと認めた。「キャプテンを務めるのは大好きだった」と彼は付け加えた。「キャプテンだった時のリーグ順位は覚えていないが、チームは上向きだった。
「正直、それはエリックの決断だった。その前のシーズンは3位に入りカップ戦も制し、私がキャプテンだった。でも、彼にとってのキャプテンにはなれなかった。関係が少し疎遠になったのは私のせいかもしれないが、彼にとって自分が重要だとは感じられなかった。私にとってはキャプテンではなかったのだから、エリックにとっては正しい決断だったんだ。」
- (C)Getty Images
新たな取引、大きな賭け
マグワイアは先日、2027年6月まで残留する新契約にサインし、その価値を証明した。5月3日（日）のリヴァプール戦に勝てばチャンピオンズリーグ出場権がほぼ確定するため、彼はプレミアリーグ佳境のチーム主力として期待されている。