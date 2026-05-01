「僕は彼のキャプテンじゃなかった」――エリック・テン・ハグ監督がハリー・マグワイアからマンチェスター・ユナイテッドのキャプテンマークを剥奪した理由と、イングランド代表DFがその決定にどう反応したか

『My Best Coach』のインタビューで、マグワイアは苦境にあったマンチェスター・ユナイテッドで受けた厳しい批判と、テン・ハグ監督との会話について語った。彼は外部からのプレッシャーや指導体制の変化を振り返り、こう述べた。「僕は何も心配していない。何にも動じない。 世間知らずだった。マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンとしてひどいシーズンを送っても、それが普通だと思っていたから、その世間知らずさが逆に助けになった。

「キャプテンなら批判は自分に降りかかるものだし、それが彼らの仕事だと思っていた。数年後に振り返って、少し行き過ぎだと気づいた。もはやすべてが『クリック数稼ぎ』のためだけだった。家族にとってはもっと辛かっただろう。」

今週の『My Best Coach』はYouTubeと各ポッドキャストプラットフォームで配信中。