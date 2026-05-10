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「僕はラミネじゃない」――ラフィーニャはバルセロナの若きスター、ヤマルには及ばないと認めた。ヤマルは怪我でレアル・マドリードとのクラシコを欠場する。
ヤマルがいない間の期待値の管理
今シーズン、ヤマルはバルセロナの攻撃の要として定着。負傷から回復中のハンジ・フリック監督は、先発に大きな穴を残している。右サイドの代役候補筆頭はラフィーニャだが、元リーズ・ユナイテッドの彼は18歳の天才との比較を即座に否定した。
「右ウイングでプレーしても、僕に特別なことは期待しないでほしい。僕はラミネじゃない。彼はスターで、別格だ」とラフィーニャはMovistarのインタビューで率直に語った。
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怪我からの長い復帰の道のり
代表戦で負傷したラフィーニャは、クラシコ復帰まで苦難の道のりを歩んだ。米国でのブラジル代表親善試合で負傷し、戦線離脱。その影響で今シーズン序盤のアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝も欠場した。
母国でリハビリを行い、ようやく戦列復帰のめどが立ったが、まだ100％のコンディションではないと認めている。彼は現在の状態について「この相手は自分に合っている。最高の自分を取り戻そうとしているところだ。 まだ少し力不足だ。相手にはまだ優勝の可能性があるので、厳しい試合になるだろう。勝てばリーグ優勝を祝おう。」
「ブラウグラナ」への献身
プレミアリーグやサウジアラビアへの移籍噂が絶えない中、ラフィーニャは試合前会見でバルセロナへの忠誠心を強調した。契約は2028年までで、チーム内の立場を巡る騒ぎもあるが、当面は移籍を考えていないという。
「私はここで長くプレーしたい。2028年までの契約があり、クラブが話し合いたいならいつでも応じる」と語った。
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クラシコを控えたフリック監督の戦術的ジレンマ
フリック監督はここ数週間、選手起用を慎重にしてきた。先日のオサスナ戦では予防措置としてラフィーニャを先発から外した。しかし、リーグ優勝が目前に迫るレアル・マドリード戦では、このブラジル人選手の経験に大きく頼ると見られている。ラフィーニャにはヤマルのような「特別な」個人技はないかもしれない。それでも、彼の戦術的な規律と得点能力はバルセロナにとって不可欠だ。 バルサは満員のカンプ・ノウでレアル・マドリードの優勝の可能性をほぼ消し去り、国内タイトル獲得へ王手をかけている。