「僕はラミネじゃない」――ラフィーニャはバルセロナの若きスター、ヤマルには及ばないと認めた。ヤマルは怪我でレアル・マドリードとのクラシコを欠場する。

今シーズン、ヤマルはバルセロナの攻撃の要として定着。負傷から回復中のハンジ・フリック監督は、先発に大きな穴を残している。右サイドの代役候補筆頭はラフィーニャだが、元リーズ・ユナイテッドの彼は18歳の天才との比較を即座に否定した。

「右ウイングでプレーしても、僕に特別なことは期待しないでほしい。僕はラミネじゃない。彼はスターで、別格だ」とラフィーニャはMovistarのインタビューで率直に語った。