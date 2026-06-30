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「僕はバルサの10番」――ラミン・ヤマルがスペイン代表のエースとしての重圧を受け止め、2026年W杯に向けた体調を報告。
期待の重圧への対処
『Tiempo de Juego』誌のインタビューで、ヤマルはスペインが2026年W杯出場を決めた今、自身に寄せられる大きな期待について語った。10代の彼は、ファンが最も期待される攻撃の才能に結果を求めるのは当然だと認めた。
それでもヤマルはスポットライトを恐れず、クラブでも代表でも中心的な役割を受け入れる。「人々が最も期待する選手に注目するのは理解できる。ペドリやロドリも素晴らしいが、僕にはバルサの10番、ウインガーとしての重圧がある。でも僕はそれで満足だ。プレッシャーとは求められたことをできない時に感じるものだが、僕はできる」と語った。
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ヤマルは完全な体調だと宣言した
ヤマルはプレッシャーについて語り、自身の体調についても重要な更新を明かした。軽い怪我を抱えて大会に臨んだこのウインガーは、序盤の試合では慎重に起用されていた。
それでも今は先発できる状態だと表明した。ただし最終判断は監督に委ねている。 「体調は良く、とても幸せだ。意欲を持って練習し、この瞬間を楽しみにしている。 今は80～90％の状態で、悪化する兆しはない。90分間プレーできる」と語った。さらに「最終決定は監督が下す。自分の状態と試合に耐えられるかを伝える。怪我を避けるため、わずかなチャンスでも無理はしないが、トレーニングはハードに積んでいる」と続けた。
ワールドカップの熱気と結果重視の姿勢
スペインは優勝候補として大会に臨んだが、その内容は批判されている。ヤマルはチームの現状を率直に語り、勝利が最優先だと強調した。
「我々のレベルはユーロと同じか？バルサでは良いプレーもした。だが勝つことが大切だ」と語った。大会初ゴールを決めたフォワードは冷静さを保ちつつ、「これほど幸せなことはない。W杯は特別だ。母国のために戦うから。普段は興奮も涙もない。 怪我をしたとき、母が泣いているのを見て泣いた。ワールドカップで優勝しても泣かないだろう。あり得ない」
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スペインとヤマルの今後はどうなるのか？
スペインはベスト32でオーストリアと対戦する。ヤマルは先発し、90分間フル出場を狙う。グループステージを終え、代表チームは攻撃の流動性を早急に回復しなければならない。ヤマルがクラブでの活躍を代表戦でも再現できれば、スペインはノックアウトステージでさらに勝ち進むチャンスがある。