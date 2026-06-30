ヤマルはプレッシャーについて語り、自身の体調についても重要な更新を明かした。軽い怪我を抱えて大会に臨んだこのウインガーは、序盤の試合では慎重に起用されていた。

それでも今は先発できる状態だと表明した。ただし最終判断は監督に委ねている。 「体調は良く、とても幸せだ。意欲を持って練習し、この瞬間を楽しみにしている。 今は80～90％の状態で、悪化する兆しはない。90分間プレーできる」と語った。さらに「最終決定は監督が下す。自分の状態と試合に耐えられるかを伝える。怪我を避けるため、わずかなチャンスでも無理はしないが、トレーニングはハードに積んでいる」と続けた。