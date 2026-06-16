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「僕はトップクラスの選手の一人だ」――アーセナルとフランス代表DFウィリアム・サリバは、キリアン・ムバッペやウスマン・デンベレのようなスターではないと認めつつ、そう語った。
エリートへの道
リーグ・アンでのレンタル移籍を経て北ロンドンに帰還したサリバは、著しく成長した。ミケル・アルテタ監督の下で定位置を確保し、ピッチ上で存在感を放つディフェンダーは、確固たる自信を身につけた。コミュニティ・シールド2回のタイトルは控えめでも、さらに大きな栄冠を目指す。
「トロフィーが人を記憶させる」とサリバは『GQ』に語った。「サッカーはチームスポーツだ。まだ大タイトルはないが、獲ればさらに良くなる。自分は世界最高DFの一人だと信じている」
この成長にはアルテタ監督の指導が大きな要因で、サリバは「監督は、選手たちがスタメン表に自分の名前を見ただけで恐怖を感じる存在になってほしいと言っていた」と明かした。
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スーパースターたちの謙虚さ
トップクラスのディフェンダーであるサリバは、フランス代表内で攻撃陣ほど注目されない現実を受け止めている。ムバッペと同じパリ郊外ボンディ出身の彼は、守備の要として地道にプレーする自分と、ニュースを飾るフォワードとの違いを理解している。
フォワードほど「スター」ではないかもしれないが、自分の役割に同じくらい価値があると認めている。
「神様が僕をセンターバックに決めたんだ。そのことにとても満足している」と彼は語る。「子供の頃は、みんなストライカーに注目する。ゴールを決めたり、決定的なパスを出したりする選手たちが一番ワクワクさせてくれるから。 もし可能なら、私もフォワードになってシーズン30得点を挙げていたでしょう。私はムバッペやデンベレのようなスターではありませんが、自分のポジションでは最高の選手の一人です」
リーダーシップとフランスのロッカールーム
スター揃いの「レ・ブルー」で、サリバは声ではなく行動でチームを引っ張るリーダーだと語る。マイク・メイニャンやムバッペのような表現力豊かな選手とは対照的に、彼はピッチ上で守備を組織し、1対1で勝つことで存在を示す。ラファエル・ヴァランに刺激を受けたというサリバは、「まず自分がやってみせる」ことを信条にしている。
「私はメイニャンやムバッペのようにロッカールームで声を張り上げるタイプではない」とサリバは語る。「だがディフェンダーはピッチで多くを語り、全体を見渡し、1対1に勝ち、プレーで存在を示すべきだ。私はその原則でプレーしている」。
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ワールドカップへの野望とリベンジ
カタール大会で27分しかプレーできなかった悔しさをバネに、サリバは次期ワールドカップを世界舞台での真のデビュー戦と位置づける。2022年決勝の敗北は今も原動力であり、アルゼンチンとの再戦を熱望している。
フランスが3度目の優勝を遂げるには、アルゼンチン、スペイン、ブラジル、イングランド、ポルトガルが大きな壁になると指摘。「アルゼンチンだ。あのように打ちのめされた相手とは、また対戦したい。リベンジしたい」と語った。