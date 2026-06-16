トップクラスのディフェンダーであるサリバは、フランス代表内で攻撃陣ほど注目されない現実を受け止めている。ムバッペと同じパリ郊外ボンディ出身の彼は、守備の要として地道にプレーする自分と、ニュースを飾るフォワードとの違いを理解している。

フォワードほど「スター」ではないかもしれないが、自分の役割に同じくらい価値があると認めている。

「神様が僕をセンターバックに決めたんだ。そのことにとても満足している」と彼は語る。「子供の頃は、みんなストライカーに注目する。ゴールを決めたり、決定的なパスを出したりする選手たちが一番ワクワクさせてくれるから。 もし可能なら、私もフォワードになってシーズン30得点を挙げていたでしょう。私はムバッペやデンベレのようなスターではありませんが、自分のポジションでは最高の選手の一人です」