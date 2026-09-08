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「僕はアヤックスを応援していて、フェイエノールトが最大のライバルなんだ！」 ラミン・ヤマル、バルセロナ開幕戦前にフレンキー・デ・ヨングと交わした秘密の会話を明かす
ヤマル、フェイエノールトとの初対戦へ तयारी
バルセロナのスター、ラミネ・ヤマルは、Spotifyカンプ・ノウで行われるチャンピオンズリーグ初戦でフェイエノールトと対戦するのを前に、興奮を口にした。19歳のFWは、週半ばの一戦を前に、オランダの相手について事前に調べたことを明かした。
試合を前に語ったヤマルは、2025年3月にUEFAネーションズリーグで2-2の引き分けに終わった試合で、スペインの一員としてフェイエノールトの本拠地デ・カイプでプレーしたことを振り返った。
ただ、ロッテルダムのクラブとクラブレベルで対戦するのは、この10代の代表選手にとって新たな挑戦となる。
- ZUMA Press Wire
デ・ヨングがオランダのライバル関係について見解を示す
ヤマルは、オランダサッカー界におけるフェイエノールトの立ち位置について、さらに理解を深めるためにチームメートのフレンキー・デ・ヨングに話を聞いた。元アヤックスのMFは、その会話の中で若きスペイン人に自身の立場をはっきりと示した。
ヤマルは、チャンピオンズリーグでの対戦を前に、ロッテルダムのクラブについてデ・ヨングがまとめた内容を明かしながら笑った。
「フレンキーは、自分はアヤックスを応援していて、フェイエノールトは最大のライバルだと話してくれた」とヤマルは明かした。「これまで対戦したことのないチームとプレーするのは、いつも楽しい」
ウインガーが新たなリーダー役を受け入れる
フェイエノールトの分析にとどまらず、ヤマルは19歳にしてバルセロナの第5キャプテンに任命されたことで高まる自身の立場についても振り返った。このウインガーは、チーム内での主な手本としてフレンキー・デ・ヨング、ハフィーニャ、ペドリ、エリック・ガルシアの名前を挙げた。
ヤマルはまた、ハンジ・フリック監督の下で求められる戦術的規律、特にボール非保持時の高強度なプレッシングについて強調した。
「19歳でキャプテンを務めるのは光栄なことだ」とヤマルは述べた。「走らなければ、どのチームにも負ける可能性がある。勝ちたいなら、走らなければならない」
- AFP
フリック、ヤマルが試合を決めると後押し
バルセロナのハンジ・フリック監督は、欧州での初戦を前にヤマルの成長ぶりとメンタリティーを称賛した。フリック監督は、この若きウインガーがフェイエノールトを含むどんな相手に対しても試合を決める力を持っていると強調した。
ドイツ人指揮官は、チームがこの大会の初戦に向けて万全の準備を整えていることも明かした。
「彼は一人で試合を決めることができる」と、フリック監督はヤマルについて語った。「彼はもっとうまくなりたいと常に思っていて、それは毎日見て取れる」
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