バルセロナのスター、ラミネ・ヤマルは、Spotifyカンプ・ノウで行われるチャンピオンズリーグ初戦でフェイエノールトと対戦するのを前に、興奮を口にした。19歳のFWは、週半ばの一戦を前に、オランダの相手について事前に調べたことを明かした。

試合を前に語ったヤマルは、2025年3月にUEFAネーションズリーグで2-2の引き分けに終わった試合で、スペインの一員としてフェイエノールトの本拠地デ・カイプでプレーしたことを振り返った。

ただ、ロッテルダムのクラブとクラブレベルで対戦するのは、この10代の代表選手にとって新たな挑戦となる。