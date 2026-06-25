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「僕はいつも『イングランド』と言っている」――ジョゼ・モウリーニョがワールドカップの優勝候補を語り、レアル・マドリードのスターには北米で「負けてほしい」と明かす。
レアル・マドリードのスーパースターたちがワールドカップ制覇を狙う
世界最高峰のトロフィーを争う舞台には、各国を代表する“ガラクティコス”がそろう。イングランド10番ベリンガム、フランス最多得点者ムバッペ、ブラジルをベスト32に導いたヴィニシウス。
彼らは皆、この究極の栄冠を目指す。だが、6大会連続で得点を挙げるロナウドや、大会通算得点王のアルゼンチン「GOAT」リオネル・メッシとも競い合う。
- Beast Mode On Podcast
モウリーニョ、ワールドカップでポルトガルとイングランドを応援
優勝争いはドラマとエンターテインメントに満ちるだろう。モウリーニョ監督はポッドキャスト「Beast Mode On」でアデバヨ・アキンフェンワ氏に語った。ポルトガルが勝ち進むと予想し、「彼らは決勝まで進み、ワールドカップを制するはずだ。もちろん、他にも優勝候補はいる。
私はいつもイングランドが決勝争いに加わると言ってきた。選手を見れば分かる。私たちと同じ世代のランパード、ジェラード、テリー、ファーディナンド、ベッカムがいる。実現していないが、私は still イングランドを挙げる」。
「最高の選手たちはイングランドにいる」
イングランドには北米で勝ち進む力があると主張するモウリーニョは、こう続けた。「アーセナルはチャンピオンズリーグ決勝で敗れたが、決勝に進んだ。クリスタル・パレスはカンファレンスリーグを、アストン・ヴィラはヨーロッパリーグを制した。バルセロナ、バイエルン、レアル・マドリード、パリ・サンジェルマン以外では、最高の選手たちはイングランドにいる。
PK戦で負けたら、わずかな差が話題になる。2004年ポルトガルでのユーロでもPKで負けた。PKは小さな判断の差だ。
メディアの圧力は誰よりも大きい。そのメディアはファンに大きな影響を与える。期待と責任に彼らは耐えられなかった。常に名監督がいて、今回もいる。私はイングランドがワールドカップを制すると信じている。」
- AFP
フランスはワールドカップに3チームを送り込む可能性がある
モウリーニョ監督は、キリアン・ムバッペ、ウスマン・デンベレ、マイケル・オリゼ、ブラッドリー・バルコラ、デジレ・ドゥエなど世界クラスの攻撃陣を擁するフランス代表の選手層の厚さを称賛した。また、カルロ・アンチェロッティ監督が率いるブラジル代表には常に勝機があると語った。
彼は「フランスは3チームに分けても優勝候補だ。スペイン、アルゼンチン、ブラジルも、過去の優勝時ほど才能がないと言われるかもしれないが、私はカルロ・アンチェロッティのような監督が違いを生むと信じている」と語った。
「モロッコ戦の引き分け後、大波が来たかのような空気もあったが、カルロにとっては違う。私はいつも、カルロが違いをもたらすと信じている。ポルトガルも素晴らしいし、メンバーも非常に充実している」
モウリーニョは、レアル・マドリードのスターたちをスペインに戻したいと冗談を言った。
ポルト、チェルシー、インテル、マンチェスター・ユナイテッドを率いた経験のあるモウリーニョ監督は、3年契約でスペインに戻り、レアル・マドリードのスーパースターたちがこの大舞台でどう活躍するかを見守る。
ベリンガム、ムバッペ、ヴィニシウスに加え、チュアメニと新加入コナテはフランス代表、クルトワはベルギー、リュディガーはドイツ、バルベルデはウルグアイ、ククレラはスペインでプレーする。
多くの選手が勝ち残ると見込まれる中、残りの試合で何を見たいかと問われたモウリーニョは冗談交じりに語った。「レアル・マドリードの選手たちは早く負けて休暇に入り、プレシーズンに帰ってきてほしい」。
ホセ・モウリーニョ出演の「Beast Mode On」ポッドキャスト、ぜひご覧ください。
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ジョゼ・モウリーニョはコカ・コーラとの提携で同ポッドキャストに出演。コカ・コーラの「Jose vs Mourinho」プロジェクトでは、彼のAIが毎日ワールドカップの話題を議論しています。