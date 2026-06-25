イングランドには北米で勝ち進む力があると主張するモウリーニョは、こう続けた。「アーセナルはチャンピオンズリーグ決勝で敗れたが、決勝に進んだ。クリスタル・パレスはカンファレンスリーグを、アストン・ヴィラはヨーロッパリーグを制した。バルセロナ、バイエルン、レアル・マドリード、パリ・サンジェルマン以外では、最高の選手たちはイングランドにいる。

PK戦で負けたら、わずかな差が話題になる。2004年ポルトガルでのユーロでもPKで負けた。PKは小さな判断の差だ。

メディアの圧力は誰よりも大きい。そのメディアはファンに大きな影響を与える。期待と責任に彼らは耐えられなかった。常に名監督がいて、今回もいる。私はイングランドがワールドカップを制すると信じている。」