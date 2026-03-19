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「僕の次のエベレストだ！」――ワン・ダイレクションのニール・ホーラン、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーンに対する根強い恐怖を明かす
あるポップスターのスポーツにおける弱点
ナイアルは、スタジアムツアーの眩いスポットライトやハリウッドの一流スターたちとの交流には慣れているが、プロサッカーの世界にはまた違った種類のプレッシャーが待ち受けている。「Slow Hands」を歌う彼は、ボーイバンド時代からの名声からソロ活動へと見事に転身を果たしたが、それでも特定のスポーツ選手には今でも圧倒され、ある人物に関しては本気で緊張してしまうと認めている。
このアイルランド人歌手は、アイルランド共和国史上最高の選手の一人と接することに躊躇していることを明かした。世界的に有名なスターであるにもかかわらず、ホーランは、キーンを取り巻くオーラがあまりにも強烈なため、たとえ同じ部屋にいても距離を置かざるを得ないと説明した。
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ピッチの王者
RTE 2FMのトレイシー・クリフォードとのインタビュー中、ナイアルは、あの気性の激しいコメンテーターに勇気を出して挨拶をするつもりがあるかと尋ねられた。「ああ、やめてよ。 だって、彼は王様みたいな存在でしょ？ 明らかにすごく面白い人だってわかるし。表向き見せてるよりも、実はもっと気さくな人なんじゃないかな」とナイアルは語った。しかし、もし会話が成立するとしても、その主導権は完全にキーンにあると彼はすぐに付け加えた。
「絶対にないね。彼がこっちに来なきゃいけないんだけど、それはありそうもない話だ」と歌手は付け加えた。「彼と同じ部屋にいたことは何度かあるよ。実は数年前に会ったこともあるんだけど、彼がどう思うかは分からない……10年くらい前、チャンピオンズリーグの試合で会ったんだ。でも、いや、まだ彼に近づいたことはないよ」
威圧の頂点へ
この皮肉な状況に司会者も気づいており、ナイアルはスヌープ・ドッグとは「親友」なのに、同じアイルランド人相手にはうまく対応できないと指摘した。ナイアルはその比較を笑い飛ばし、冗談交じりにこう言った。「文字通り、『（キーンは）『あの男（ナイアル）は誰だ？ ここから出て行け』と思っているのかもしれない。まったくのナンセンスだ。 彼とは話したくないよ。だって、彼に何て話しかければいいんだ？『ベイビー』とか？彼のこと大好きだし、彼は王様だからね。」
エンターテインメント業界でほぼすべてを達成したと言われると、この歌手はその難題にふさわしいタイトルを付けた。「それが俺の次のエベレストだ」と彼は冗談めかして言い、元サンダーランド監督が自分にとって究極の挑戦であり続けていることを認めた。
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サッカー愛好家
ナイアルのサッカーへの愛は広く知られており、彼は主要な試合の会場でよく目撃され、特にダービー・カウンティを応援していることで知られている。彼はこの話題を締めくくる際、自身の置かれた状況の滑稽さを認め、スヌープ・ドッグとの友情との比較を笑い飛ばしながら、「まさかそんなことになるとは誰が思っただろう？」と尋ねた。
一方、現在スカイ・スポーツやポッドキャスト『The Stick to Football』のレギュラーを務めるキーンは、サッカー解説における率直な姿勢で今もなお知られている。
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