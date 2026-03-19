「僕の次のエベレストだ！」――ワン・ダイレクションのニール・ホーラン、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーンに対する根強い恐怖を明かす

ナイアルは、スタジアムツアーの眩いスポットライトやハリウッドの一流スターたちとの交流には慣れているが、プロサッカーの世界にはまた違った種類のプレッシャーが待ち受けている。「Slow Hands」を歌う彼は、ボーイバンド時代からの名声からソロ活動へと見事に転身を果たしたが、それでも特定のスポーツ選手には今でも圧倒され、ある人物に関しては本気で緊張してしまうと認めている。

このアイルランド人歌手は、アイルランド共和国史上最高の選手の一人と接することに躊躇していることを明かした。世界的に有名なスターであるにもかかわらず、ホーランは、キーンを取り巻くオーラがあまりにも強烈なため、たとえ同じ部屋にいても距離を置かざるを得ないと説明した。